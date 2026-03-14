El mensaje de Alpine para Franco Colapinto tras la clasificación del GP de China: “Estamos orgullosos”

El piloto argentino quedó a solo 0,005 segundos de meterse en la Q3 en el GP de China y recibió el respaldo de la escudería.

Hoy 11:20

El argentino Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en la clasificación del Gran Premio de China, correspondiente a la segunda fecha de la Fórmula 1, donde quedó a apenas cinco milésimas de ingresar a la Q3.

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El piloto de Alpine F1 Team logró su mejor registro desde su llegada a la escudería francesa y finalizó muy cerca de poder largar entre los diez primeros en el circuito internacional de Shanghái.

Un resultado que ilusiona

Si bien Colapinto todavía no logró sumar puntos en la temporada ni ubicarse en los puestos de vanguardia, este rendimiento marca un progreso importante y abre expectativas de cara a lo que viene.

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Tras la clasificación, Alpine le dedicó un mensaje de apoyo en sus redes sociales: “¡Qué rabia haber quedado por tan solo 0,005s! Estamos orgullosos de ese rendimiento y tú también puedes estarlo”, publicaron en un video del piloto argentino junto a Flavio Briatore.

A pesar de las dificultades, Colapinto se mostró optimista sobre la evolución del auto y el trabajo del equipo.

“Hay muchos temas por seguir entendiendo. Lo importante es que se comprendió por qué ayer estuve tan lejos y perdido. Era lo que más me preocupaba, pero entender la pérdida de rendimiento me dejó más tranquilo”, explicó en declaraciones a ESPN.

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Además, destacó el acompañamiento del equipo en su adaptación al monoplaza: “Sabemos que hay más por venir entre auto y auto. Es parte del proceso de los autos nuevos. Confío mucho en el equipo, me están ayudando a entender cosas que a veces tienen pocas explicaciones. Estamos trabajando bien y vamos por buen camino”.

Con este avance, Colapinto buscará seguir evolucionando durante el fin de semana y acercarse a la zona de puntos en la carrera principal.