Los jugadores apuntados por Coudet para reforzar a River después del Mundial

Para el próximo mercado de pases, el flamante entrenador del Millonario pidió a dos futbolistas que actualmente están jugando en Europa.

Hoy 11:54

A tres días del cierre del mercado de pases estival, River Plate ya proyecta refuerzos para la próxima ventana de transferencias, que se abrirá durante el Mundial de Clubes. En ese contexto, el entrenador Eduardo Coudet apuntó a dos futbolistas argentinos que juegan en Europa: Giovanni Simeone y Franco Cervi.

La búsqueda de un goleador

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La falta de un delantero goleador es una de las principales preocupaciones del Chacho, quien suele utilizar sistemas con doble centrodelantero. Ante la imposibilidad de sumar un atacante de esas características en este mercado, la dirigencia y el cuerpo técnico ya trabajan para concretarlo a mitad de año.

El nombre que aparece como principal objetivo es Giovanni Simeone, actual jugador del Torino FC, quien viene de marcar en la goleada ante Parma Calcio 1913 por la Serie A.

Gio Simeone

El delantero, de 30 años, suma siete goles en 30 partidos y es el máximo anotador de un equipo que se ubica en la mitad de la tabla. Además, tiene contrato hasta 2028 y, según Transfermarkt, su valor de mercado ronda los cinco millones de euros.

Simeone surgió de River y debutó el 4 de agosto de 2013 bajo la conducción de Ramón Díaz. Su primer gol llegó pocos días después frente a Rosario Central.

En su primera etapa en el club disputó 33 partidos, marcó cuatro goles y conquistó cuatro títulos: el Torneo Final 2014, la Copa Campeonato 2014, la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015. Luego continuó su carrera en Banfield y posteriormente en el fútbol italiano.

Cervi, otro pedido del entrenador

El otro nombre en carpeta es Franco Cervi, uno de los jugadores de mayor confianza de Coudet. El extremo fue dirigido por el DT en Rosario Central y posteriormente en el RC Celta de Vigo.

Su salida del club español podría ser más sencilla, ya que su contrato finaliza el 30 de junio y su renovación parece poco probable. En la actual temporada apenas disputó tres encuentros.

Como curiosidad, Cervi y Simeone coincidieron en la primera convocatoria de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina, en los amistosos disputados ante Guatemala y México en septiembre de 2018.

Ahora, ambos podrían reencontrarse nuevamente, esta vez como posibles refuerzos de River, en un mercado de pases en el que el club buscará jerarquía para potenciar el plantel de cara a los desafíos del segundo semestre.