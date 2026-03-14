Boca y una visita de riesgo ante Unión de Santa Fe que puede ser clave para Úbeda

El Xeneize se juega algo más que tres puntos ante el Tatengue por la fecha 11 del Torneo Apertura.

Hoy 01:10

Boca Juniors tendrá una visita exigente este domingo cuando enfrente a Unión de Santa Fe por la undécima fecha de la Zona A del Torneo Apertura, en un encuentro que podría resultar decisivo para el futuro del entrenador Claudio Úbeda.

El partido se disputará desde las 22 en el estadio 15 de Abril, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y la asistencia en el VAR de Lucas Novelli. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

El Xeneize atraviesa un momento irregular tras empatar en la última fecha ante San Lorenzo en La Bombonera, resultado que significó su cuarto empate consecutivo como local.

El equipo solo ganó uno de sus últimos seis partidos y actualmente se ubica séptimo en la Zona A con 13 puntos. Aunque está a solo dos unidades del segundo puesto, una derrota podría dejarlo fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Por su parte, el equipo dirigido por Leonardo Madelón es una de las revelaciones del torneo. Unión marcha segundo con 15 puntos y mantiene intactas sus aspiraciones de pelear por el liderazgo del grupo.

En su última presentación protagonizó un empate vibrante ante Independiente, en un partido que ganaba 3-0 y 4-2, pero que terminó igualado 4-4.

Probables formaciones

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Juan Ludueña, Maison Rodríguez, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ádam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Datos del partido

Partido: Unión vs Boca

Unión vs Boca Competencia: Torneo Apertura – Fecha 11

Torneo Apertura – Fecha 11 Estadio: 15 de Abril

15 de Abril Hora: 22

22 Árbitro: Yael Falcón Pérez

Yael Falcón Pérez VAR: Lucas Novelli

Lucas Novelli TV: TNT Sports Premium

Boca afronta un compromiso de alto riesgo ante un rival en buen momento, en un partido que puede marcar un antes y un después en su campaña y en el ciclo de Úbeda