El River de Coudet enfrenta a Sarmiento de Junín buscando un nuevo triunfo en el Torneo Apertura

El Millonario, que estrenó DT con un triunfo ante Huracán, se presenta en el Monumental con el objetivo de confirmar su levantada.

Hoy 01:10

River Plate recibirá este domingo a Sarmiento de Junín por la fecha 11 de la Zona B del Torneo Apertura, con la misión de sumar tres puntos que le permitan afianzarse en los puestos de clasificación a los playoffs.

El partido se disputará desde las 19:45 en el Estadio Monumental, con arbitraje de Darío Herrera y VAR a cargo de Adrián Franklin. La transmisión será por ESPN Premium.

El Millonario llega entonado tras la victoria 2-1 ante Huracán como visitante, en un partido que marcó el debut de Eduardo Coudet como entrenador tras la salida de Marcelo Gallardo.

Ese triunfo le permitió a River escalar hasta la quinta posición de la Zona B con 14 puntos y, en caso de volver a ganar, podría meterse de lleno en la pelea por los primeros lugares.

El equipo dirigido por Facundo Sava llega tras empatar sin goles ante Racing Club, en un encuentro donde jugó casi media hora con un futbolista más por la expulsión de Marco Di Césare.

Sarmiento se ubica en la duodécima posición con 10 puntos, pero un triunfo en Núñez podría acercarlo a la pelea por los puestos de clasificación.

La última vez que se enfrentaron fue en el Torneo Clausura 2025, cuando Sarmiento dio la sorpresa al imponerse 1-0 en el Monumental.

Probables formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez o Juan Fernando Quintero, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Mauricio Martínez, Manuel García, Cristian Zabala, Gabriel Díaz; Julián Contrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Datos del partido