Claudio Úbeda ya tiene el once de Boca, para enfrentar a Unión por el Apertura

Para la visita al Tatengue en Santa Fe, el entrenador piensa mantener el equipo que empató ante San Lorenzo, aunque contará con el retorno de Velasco entre los suplentes.

Hoy 15:40

Después de lo que fue un empate con sabor a poco ante San Lorenzo en La Bombonera, el entrenador de Boca, Claudio Úbeda, ya diagrama lo que será el once inicial para visitar a Unión, este domingo. Así, el DT del Xeneize analiza mantener a los mismos jugadores que igualaron ante el Ciclón, aunque con un regreso especial en el banco de suplentes.

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Después de varios entrenamientos y a un día del encuentro en Santa Fe, el Sifón piensa mantener el mismo equipo que empató ante San Lorenzo, un partido que terminó con fuertes reprobaciones de los hinchas hacia el DT. Los tres puntos son más que necesarios para Boca, no sólo para no caerse de la zona de clasificación a playoffs en el Grupo A, sino también para cambiar la cara y enderezar el rumbo en medio de fuertes cuestionamientos hacia el cuerpo técnico.

La novedad, entonces, no estará en el campo de juego pero sí en el banco de suplentes, con lo que será el retorno de Alan Velasco en el equipo. El enganche ya dejó atrás la distensión grado II del ligamento colateral medial de su rodilla izquierda, una lesión que sufrió ante Deportivo Riestra en la primera fecha, y esperará por su oportunidad desde el banco. El jugador surgido en Independiente entrenó con normalidad en los días previos al choque con San Lorenzo, pero el CT decidió preservarlo y que llegue con más jornadas de práctica al partido ante el Tatengue.

Quien cederá su lugar para el retorno de Velasco es el juvenil Gonzalo Gelini. El extreno subió a Primera ante la plaga de lesiones que azotó al ataque de Boca, hizo su debut en la segunda fecha, ante Estudiantes, y jugó cinco partidos consecutivos desde ese encuentro -dos de ellos, como titular-. En tanto, los que se mantienen en la convocatoria son Lucas Janson e Iker Zufiaurre como variantes.

Por decisión del entrenador, tampoco forman parte de la convocatoria Agustín Martegani y Dylan Gorosito. Además, Ángel Romero continúa recuperándose de una sobrecarga muscular y no será de la partida. Milton Giménez, Carlos Palacios, Rodrigo Battaglia, Exequiel Zeballos, Edinson Cavani y Tomás Belmonte siguen con sus respectivas rehabilitaciones.

De esta manera, el once que saldrá a la cancha para buscar los tres puntos como visitante ante Unión será: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel.