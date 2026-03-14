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SANTIAGO DEL ESTERO | 14 MAR 2026 | 0º
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Iniciará la exhibición del Listado Definitivo de Orden de Mérito 2026

En este sentido, se comunicó que a partir del día 16 del corriente mes, los listados definitivos serán exhibidos en la sede del organismo, ubicada en calle Irigoyen N° 235 (altos).

Hoy 15:52

La Municipalidad de La Banda, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, informa que la Junta de Calificaciones y Clasificaciones de Nivel Inicial dará a conocer el Listado de Orden de Méritos Definitivos correspondiente al período 2026.

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Esta instancia está dirigida a las docentes inscriptas para interinatos y suplencias, incluyendo cargos de Maestras de Sección, Celadoras y Cargos Directivos, así como también para trámites de traslados, permutas y actualización de legajos de la Escuela de Artes Plásticas “Juanita Briones”.

En este sentido, se comunicó que a partir del día 16 del corriente mes, los listados definitivos serán exhibidos en la sede del organismo, ubicada en calle Irigoyen N° 235 (altos).

Los interesados podrán acercarse para realizar las consultas correspondientes en el horario de 8:30 a 11:30 horas y de 18:00 a 21:00 horas.

Desde el municipio destacaron la importancia de este proceso administrativo que permite organizar y garantizar la transparencia en la cobertura de cargos del sistema educativo municipal.

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