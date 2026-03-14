El municipio realizó trabajos de nivelación, perfilado y limpieza en el B° Constitución

Estas tareas forman parte del plan de mantenimiento que se desarrolla en distintos barrios de la ciudad, con el propósito de mejorar la infraestructura urbana.

Hoy 15:55

La Municipalidad de La Banda llevó adelante trabajos de nivelación, perfilado y limpieza en el barrio Constitución, específicamente en calle 10, con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad y el mantenimiento de las calles del sector.

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Las tareas fueron realizadas por personal municipal, quienes desarrollaron labores destinadas a acondicionar la calzada, permitiendo una mejor circulación vehicular y brindando mayor seguridad a los vecinos que transitan diariamente por la zona.

Asimismo, se efectuaron trabajos de erradicación de basurales en terrenos baldíos donde debido al accionar de personas desaprensivas se habían arrojado grandes cantidades de basura, por lo que se remarca la importancia de estas acciones para garantizar la calidad de vida de los vecinos.

Cabe destacar, que estas tareas forman parte del plan de mantenimiento que se desarrolla en distintos barrios de la ciudad, con el propósito de mejorar la infraestructura urbana.

De esta manera, desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani se continúa trabajando para dar respuestas a las necesidades de la comunidad y fortalecer los servicios municipales en toda la ciudad.