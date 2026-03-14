Tigre recibe a Argentinos Juniors buscando un triunfo para llegar a la cima

El Matador enfrenta al Bicho con la posibilidad de convertirse en líder de la Zona B del Torneo Apertura.

Hoy 01:09

Tigre y Argentinos Juniors se enfrentarán este domingo desde las 22 en el estadio Estadio José Dellagiovanna, por la fecha 11 del Torneo Apertura.

El encuentro será arbitrado por Daniel Zamora, tendrá a Hernán Mastrángelo en el VAR y será televisado por ESPN Premium.

El equipo dirigido por Diego Dabove tuvo un gran arranque de campeonato, pero lleva cuatro partidos sin poder ganar. Su último compromiso fue un empate ante Vélez Sarsfield como local.

Pese a este bajón, Tigre sigue bien posicionado en la tabla y mantiene buenas expectativas de clasificación a los playoffs, apoyado en su solidez defensiva, las atajadas de su arquero y la eficacia de su delantera.

Por el lado del Bicho, el equipo conducido por Nicolás Diez atraviesa un momento complicado, especialmente por su falta de gol.

Argentinos apenas convirtió cuatro tantos en sus últimos siete partidos y viene de empatar ante Rosario Central, resultado que lo dejó fuera de los ocho mejores de su zona.

Datos del partido