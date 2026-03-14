Javier Milei cerró el Madrid Economic Forum en España: "Estamos haciendo grande a la Argentina nuevamente"

El presidente argentino regresará esta misma noche a Buenos Aires tras un viaje en el que se reunió con el dirigente de Vox, Santiago Abascal, y el economista Jesús Huerta de Soto.

Hoy 17:03

El presidente argentino Javier Milei participó este sábado en el Madrid Economic Forum, un evento neoliberal que ha contado con economistas y personalidades empresariales y políticas ligadas a la derecha española. El mandatario fue el encargado de poner el broche final al acto, con un discurso en el que comenzó con su famoso “viva la libertad carajo”. “Me parece que entre las coimas y las saunas no lo quieren mucho”, dijo en referencia a Pedro Sánchez.

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Milei, que recibió gritos de “presidente”, comenzó su discurso agradeciendo a los organizadores. Además, presentó su próximo libro, “La moral como política de estado”, con un enfoque sobre que los socialistas “no discuten que el sistema capitalista es más eficiente, condenan al sistema porque consideran que es injusto”. “Lo que voy a aprobar a lo largo de la charla es que el sistema capitalista es más eficiente, justo y el único que trae prosperidad a la tierra”.

“Estamos haciendo grande a la Argentina nuevamente”, aseguró el presidente, haciendo alusión a los valores de occidente, “la filosofía griega, el derecho romano, la rectitud de los estoicos”, explicó, sobre a qué se refiere con occidente.

Además, Milei aseguro que “los valores de occidente son los valores judeo romanos, si tuviéramos en claro cuáles son los pecados capitales la basura inmunda del socialismo saldría de la faz de la tierra”, añadió. En esta línea, el libertario mencionó al profesor Jesús Huerta de Soto, el economista con el que se reunió esta tarde.

Respecto al utilitarismo político, Milei explicó que, cuando este está alineado con los valores éticos y morales, el resultado de esa política eds “que es justa, eficiente y tiene un rédito, mejorar la calidad de vida de los seres humanos”, pero, cuando entran en tensión, dicha política tiene que ser descartada, “aún cuando sirva políticamente”.

“Díganme cuántos políticos en el mundo conocen que entren en año electoral apretando la política fiscal, eso lo hicimos solo los liberales. Sin embargo, durante años se nos deformó el pensamiento”, alegó, haciendo alusión a sus políticas en Argentina durante 2025. Además, el presidente no se olvidó del economista Murray, sobre el que dijo que los “parámetros profundos”, constituidos por un conjunto de normas por los que “solos los principios éticos subyacentes en occidente pueden servir para tomar decisiones en materia pública”.

Entre bromas sobre las políticas que presentaría durante su charla, el presidente continuó recordando que, en 2024, en el Foro de Davos señaló que occidente estaba en peligro, y que en 2025 mostró que las agendas políticas eran un “conjunto de políticas socialistas”, que “España padece todos los días” y que tenían los mismos resultados catastróficos de siempre. “Siempre termina mal. Horrorosamente mal”, explica.

“Si tuvieran un banco central en España, con el impresentable que tienen en el poder tendrían un desastre peor que el de Argentina. Son todo sucursales del socialismo del siglo XXI, pero gracias al coraje de Donald Trump se está cayendo a pedazos”.

“No está lejos soñar con una Cuba libre”, añadió, haciendo alusión al economista Daniel Lacalle. “Es necesario impulsar las ideas de la libertas, pero a diferencia del pasado, la defensa del sistema capitalista debe estar basada en una virtud ética y moral”. “Los únicos que somos ética y moralmente justo somos nosotros”, alegó, diferenciándose de “los socialistas”.

“Si queremos salir de nuestro oscuro presente debemos volver a los valores del presente, los valores judeocristianos. De esa manera estaremos salvando occidente”.

Javier Milei, prosiguió dando una “clase” sobre economía. Entre aplausos y gritos el presidente habló de “el robo del Estado con la maldita justicia social”: “Hay algo que deberían entender las ratas socialistas. La caridad no es a punta de pistola. Es increíble lo caritativo que se puede ser cuando el que sufre es el bolsillo ajeno”.

En su discurso estuvo presente el “derecho de propiedad y el principio de no agresión”. “El socialismo, al alentar estos derechos, es una basura inmunda que nos hunde en la miseria”. Tras estas declaraciones, donde Milei intentó demostrar que “el capitalismo es justo”, se refirió a “la eficiencia” de este modelo. “Según Adam Smith, cada individuo persiguiendo su propio interés llegaba al máximo bienestar social”, prosiguió.

“Los fallo de mercado no existen”, sentenció. “El problema de los neoclásicos es, cuando el modelo que construyen no mapea con la realidad lo revientan a patadas”. Milei se refirió a las palabras del profesor Hope, “cualquier desviación del conjunto de reglas significa una redistribución desde los usuarios contratantes hacia los no contratantes. Desde lo que producimos y nos ganamos el pan con el sudor de la frente hacia los parásitos del estado que se ganan el pan con el sudor de la frente ajena”.