La municipalidad continúa con los trabajos ante la creciente del río Dulce en la Costanera

La intendente Norma Fuentes supervisó las tareas junto a funcionarios provinciales mientras continúan los operativos de prevención ante el aumento del caudal.

Hoy 17:05

La Municipalidad de la Capital continúa con los trabajos preventivos ante el paso de la extraordinaria creciente del río Dulce, con operativos que se desarrollan a lo largo de la Costanera para monitorear la situación y reforzar las zonas más sensibles.

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En ese marco, la intendente Ing. Norma Fuentes recorrió los sectores donde se ejecutan las tareas junto al subsecretario de Obras Públicas de la provincia, Jorge Zuaín, con el objetivo de supervisar el avance de los trabajos dispuestos para mitigar el impacto del aumento del caudal.

Durante la recorrida, las autoridades se detuvieron en el sector del Desagüe Principal Sur, uno de los puntos estratégicos donde se realizan intervenciones preventivas para garantizar el correcto escurrimiento del agua.

En ese lugar también mantuvieron un encuentro con el gobernador, Elías Suárez, quien se encontraba recorriendo las zonas en las que se llevan adelante las tareas de prevención y control ante la creciente del río.

Desde el municipio indicaron que los operativos continuarán de manera permanente mientras se monitorea la evolución del caudal del río Dulce y se mantienen activados los dispositivos de prevención en distintos puntos de la ciudad.