El desgarrador llanto de Andrea del Boca al hablar de su papá en Gran Hermano

La actriz sorprendió a sus compañeros con detalles de aquel marzo de 2018, cuando lo vio por última vez.

Hoy 17:14

Atres semanas del inicio de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), los concursantes del reality que conduce Santiago del Moro atraviesan días de sensibilidad; y Andrea del Boca es una de ellos. Días antes de cumplirse un nuevo aniversario por la muerte de su padre, la actriz no pudo ocultar las lágrimas al recordar sus últimas palabras.

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El recorte, que no tardó en circular en las redes sociales, muestra a la protagonista de la icónica telenovela Celeste junto a algunos de sus compañeros en el patio de la casa. Entre conversaciones profundas, la artista de 60 años abrió su corazón y se refirió a los últimos días de Nicolás del Boca, el reconocido director, camarógrafo y productor de cine y televisión argentino, que murió el 18 de marzo de 2018 a los 90 años.

“Me voy para el sanatorio y cuando llego la enfermera lo estaba cambiando. Pero como él estaba muy, muy delgadito, yo lo abrazo y le digo: ‘Papá, estoy acá, ya volví’. Abre los ojos y me dice: ‘Te amo’. Y le dije: ‘Está todo bien, papá’. Es lo último que me dijo, porque al día siguiente llegó mi hermano y esa noche falleció. Sí, lo esperó. Lo esperó”, expresó visiblemente conmocionada.

Y se sinceró sobre sus sentimientos: "Estoy más sensible porque el lunes se cumplen ocho años y lo extraño. Mucho lo extraño. Te amo, papá. Te amo”.

Ante la curiosidad de sus compañeros sobre qué pensaría su padre de verla en el reality, la actriz recordó el apoyo incondicional que siempre recibió de él: “Él me decía siempre: ‘Sos singular’. Me daba su opinión, a veces no estaba de acuerdo, pero siempre terminaba diciéndome: ‘Te apoyo’”. También rememoró con ternura la internación domiciliaria, donde la familia se unía para malcriarlo con sus gustos: “Le encantaban los sanguchitos de miga con champán y el helado de dulce de leche que le daba mi hija Anna Chiara; ella era la luz de sus ojos”.

Sin embargo, uno de los momentos más tensos del relato fue cuando Andrea recordó un gran susto médico ocurrido en 1995, durante las grabaciones de Zíngara. Tras el hallazgo de una mancha en el pulmón, Nicolás debió someterse a una compleja cirugía. “A la hora se abre la puerta y aparece el doctor llorando. Se me paralizó el corazón”, recordó sobre aquel episodio que terminó como solo un susto.

Lo más impactante de aquella anécdota fue la lección que le dio su padre antes de entrar al quirófano: “Me hizo prometerle que ese día yo iba a ir a grabar. Le dije que no estaba en condiciones, pero él fue tajante: ‘Tenés que ir. Esa es nuestra responsabilidad’”.

Esta no es la primera vez que Andrea se quiebra durante su estadía en la casa al recordar a su padre. A 24 horas de su ingreso triunfal y mientras estaba sola en la habitación, expresó: “Yo sé, papá, que vos estás acá. Y qué moviste para que yo estuviese acá. Y como tenés ese ojo... ahí está tu mirada”.

Y completó: “Te extraño, Nico. Extraño tus abrazos. Pero sé que estás feliz. Anoche sentí que estabas acá, y estaba la abuela, y estaba la nona, y estaba el nono, y estaba el abuelo, y estaba Máster, y estaba la tía Nené, y estaba Eduardo... todos mirando como diciendo: ‘Vamos a sentarnos desde acá y vamos a mandarle buena onda’. Yo sé que estás. Yo te siento".