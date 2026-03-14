Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 MAR 2026
X
Locales

Lanzan una nueva convocatoria para cubrir cargos y horas cátedra en todos los niveles educativos

El Consejo General de Educación informó que, tras el exitoso primer ofrecimiento, se habilitará una segunda instancia para la selección de cargos y horas cátedra titulares y suplentes.

Hoy 17:34

El Consejo General de Educación informa a la docencia que se llevó a cabo con éxito el primer ofrecimiento del Consejo Virtual, con la selección de cargos para la puesta en marcha del sistema, conforme a las nuevas pautas 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En continuidad con este proceso, se lanza la segunda convocatoria con la ampliación de ofrecimiento de Cargos y Horas Cátedra Titulares y Suplentes del primer grado del escalafón de todos los niveles educativos, a partir de las 00 hs. delmiércoles 18 y hasta las 23:59 hs. del jueves 19 de marzo de 2026.

Nivel Inicial

1)-Jardín de Infantes Nº 141 “Abrojitos” – Región III – Pozo Hondo, Dpto. Jiménez 2)-Jardín de Infantes N° 892 “Avioncito Pucara” –Región I-Santiago del Estero, Dpto. Capital.

3)-Jardín de Infantes Nº 251 Anexo Escuela Nº 345 - Región III - El Porvenir, Dpto. Río Hondo

4)-Jardín de Infantes Nº 252 Anexo Escuela Nº 346 - Región I - Yacu Chiri, Dpto. Atamisqui

5)-Jardín de Infantes Nº 199 Anexo Escuela Nº 703 - Región VI - Campo Gallo, Dpto. Alberdi

6)-Jardín de Infantes Nº 54 “Payasín “- Región V - Suncho Corral, Dpto. Juan Felipe Ibarra

7)-Jardín de Infantes Nº 3 “María Adela Agudo” – Región II - La Banda, Dpto. Banda

8)- Jardín de Infantes Nº 609 Anexo Escuela Nº 655 - Región VIII – Amoladeras, Dpto. Ojo de Agua

9)-Jardín de Infantes Nº 596 Anexo Escuela Nº 1065 - Región II - Yacu Hurmana, Dpto. Figueroa

10)-Jardín de Infantes Nº 46 “Remedios Escalada de San Martín “- Región II - La Banda, Dpto. Banda

11)-Jardín de Infantes Nº 23 “Sisita” – Región I - Santiago del Estero, Dpto. Capital

12)-Jardín de Infantes Nº 802 “Quilla Atun”- Región I - Santiago del Estero, Dpto. Capital


Nivel Primario

1. Escuela Nº 33 Ntra. Señora de Las Mercedes - Jornada Simple - (Región I) -Sgo. del Estero, Dpto. Capital

2. Escuela Superior N° 31 Pedro Pablo Gorostiaga -Jornada Simple - (Región I) -Sgo. Del Estero, Dpto. Capital

3. Escuela N° 534 Ricardo Gutiérrez-Jornada Simple - (Región VIII) - Los Cerrillos, Dpto. Salavina

4. Escuela Superior Nº 198 Prov. de San Luis - Jornada Simple - (Región V)- Quimili, Dpto. Moreno

5..Escuela Infantil N° 398 Martín Uriondo -Jornada Simple- (Región I) - Santiago Del Estero, Dpto. Capital

6. Escuela N° 1085 Buenaventura G. de Escobar- Jornada Simple - (Región III)-Pozo Hondo, Dpto. Jiménez

7. Escuela N° 505 - Jornada Simple - (Región II) -Tío Pozo, Dpto. San Martín

8.Escuela N° 54 Juan Antonio Neirot - Jornada Simple - (Región I) - Santiago del Estero, Dpto. Capital

9. Escuela N° 440 José Silvano Farhat-Jornada Completa -Dpto. Banda

10. Escuela N° 1217 Ntra. Sra. del Carmen - Jornada Simple - (Región IV)- 414, Dpto. General Taboada

11. Escuela N° 900 - Jornada Simple - (Región II) - La Tapa, Dpto. Figueroa

12. Escuela Nº 1027 Ángel Alderete - Jornada Simple - (Región IV) - Los Juries, Dpto. General Taboada

13.Escuela Nº 14. Escuela N° 208 Prof. Nicolás Juárez - Jornada Simple - (Región I) - Mal Paso, Dpto. Capital

15. Escuela Nº 724 J.C.-Jornada Completa - El Bobadal, Dpto. Jiménez

16. Centro Experimental N° 6 Sesquicentenario - Jornada Simple - (Región III)-Termas de Río Hondo, Dpto. Río Hondo

17. Escuela N° 631 Genaro de Jesús Gallo - Jornada Completa - Santiago del Estero, Dpto. Capital

18. Escuela Primaria N° 1248 - Jornada Simple - (Región VIII) – Sumampa, Dpto. Quebrachos

19. Escuela N° 1199 - Jornada Simple- (Región V)- El Saladillo, Dpto. J. F. Ibarra

20. Escuela Nº 1249 - Jornada Simple - (Región I) -Santiago del Estero, Dpto. Capital

21. Escuela N° 915 - Jornada Simple (Región III) - Las Delicias, Dpto. Pellegrini

22. Escuela N° 718 María Auxiliadora - Jornada Simple - (Región I) - Santiago Del Estero, Dpto. Capital

23. Escuela N° 460 - Jornada Simple - (Región I) - El Dorado, Dpto. Atamisqui

24. Escuela N° 484 La Estrella - Jornada Simple - (Región IV) - Tomas Young, Dpto. General Taboada

25. Escuela N° 673 Fuerzas Armadas - Jornada Simple - (Región III)-Termas De Río Hondo, Dpto. Río Hondo

26. Escuela N° 870 - Jornada Completa – Gramilla, Dpto. Jiménez

26 -Jornada Simple - (Región II) - La Banda, Dpto. Banda

27. Escuela Nº 11 José María Torres - Jornada Simple - (Región VIII) - Ojo De Agua, Dpto. Ojo de Agua

28. Escuela Elemental N°188 Andrés Bello - Jornada Simple - (Región VI) -Sachayoj, Dpto. Alberdi

29. Escuela Nº 59 Remigio Carol - Jornada Simple - (Región II) -Beltrán, Dpto. Robles

30. Escuela N° 684 -Jornada Simple- (Región II) -San Jorge, Dpto. Figueroa

31. Escuela Nº 375 -Jornada Completa-La Banda-Dpto. Banda

32. Escuela N° 423 Delfor del Carmen Peralta - Jornada Completa -Colonia María Luisa, Dpto. Banda

33. Escuela N° 579-Jornada Simple - (Región III) - Pozo Betbeder, Dpto. Pellegrini

34. Escuela N° 971-Jornada Simple - (Región VIII) - Los Telares, Dpto. Salavina

35. Escuela N° 862 Madre de La Merced -Jornada Completa - Los Pereyra, Dpto. Robles

36. Escuela " Juan María Vignuax" Nº 977- Jornada Completa - Nueva Francia, Dpto. Silípica

37. Escuela N° 500 - Jornada Simple- (Región VI)- Los Pirpintos, Dpto. Copo

38. Escuela N° 1161-Jornada Simple- (Región II)- Colonia El Simbolar,Dpto. Robles

39. Escuela N° 1062-Jornada Simple (Región I) – Arraga, Dpto. Silípica

40. Escuela N° 29 Narciso Laprida -Jornada Simple - (Región I)-Santiago Del Estero, Dpto. Capital

41. Escuela N° 746 Mercedes Ruiz De Arzuaga - Jornada Simple - (Región II) - San Carlos, Dpto. Banda

42. Escuela N° 872-Jornada Simple- (Región III)-Santo Domingo, Dpto. Pellegrini

43. Escuela 1247-Jornada Simple- (Región II)-Forres, Dpto. Robles

44. Escuela N°339 José Silvano Farhat -Jornada Simple- (Región II)-La Banda, Dpto. Banda

45. Escuela N° 45 Leopoldo Lugones -Jornada Completa-Los Quiroga, Dpto. Banda

46. Escuela 1245-Jornada Simple - (Región III)-Termas de Río Hondo, Dpto. Río Hondo

47. Escuela N° 867-Jornada Simple - (Región III)-Vinará, Dpto. Río Hondo

48. Escuela N° 1098 Policía Federal Argentina-Jornada Simple - (Región IV)-Lugones, Dpto. Avellaneda

49. Escuela Nº 1249 - Jornada Simple - (Región I)-Santiago del Estero, Dpto. Capital

50. Escuela Nº 228 Hernando de Magallanes -Jornada Simple- (Región IV)-Miel de Palo, Dpto. General Taboada

51. Escuela Infantil N° 346 Dora Arg. Pece de Barraza-Jornada Simple- (Región I)-Yacu Chiri, Dpto. Atamisqui

52. Escuela N° 446 Dr. Carlos Coronel-Jornada Simple- (Región II)- La Banda, Dpto. Banda

53. Escuela N° 981-Jornada Completa-Clodomira, Dpto. Banda

54. Escuela Superior N° 231 José Hernández -Jornada Simple- (Región I)-Santiago Del Estero, Dpto. Capital

55. Escuela N°23 Manuel Belgrano -Jornada Simple- (Región I)-Santiago Del Estero-Dpto. Capital

56. Escuela N° 421 Madame Curie-Jornada Simple- (Región VI)-Monte Quemado, Dpto. Copo

57. Escuela Superior Nº138 Provincia De Catamarca-Jornada Simple- (Región VII)-Pampa Pozo, Dpto. Guasayán

58. Escuela Superior N° 104 General Martin De Güemes -Jornada Simple (Región II)-La Banda, Dpto. Banda

59. Escuela N° 388 Dr. Gumersindo Sayago -Jornada - (Región I)-Santiago Del Estero, Dpto. Capital

60. Escuela N° 13 Ramón Carrillo- Jornada Simple- (Región I)-El Dean, Dpto. Capital

61. Escuela N° 1087-Jornada Simple- (Región II)- La Blanca, Dpto. San Martín

62. Escuela N° 764 Diego De Rojas -Jornada Simple- (Región I)-Santiago Del Estero, Dpto. Capital

63. Escuela Elemental Nº135 Manuel Gregorio Caballero - Jornada Simple (Región II- Vilmer, Dpto. Robles

64. Escuela N° 677 General José De San Martín-Jornada Simple- (Región II)- La Banda, Dpto. Banda

65. Escuela N° 313 Santa Rosa de Lima-Jornada Simple -(Región VI)-Monte Quemado, Dpto. Copo

66. Escuela Nº 1241 "Benjamín Santillán" (Jornada Completa)-Jornada Completa-Santiago Del Estero, Dpto. Capital

67. Escuela 1216 Jornada Simple-Jornada Simple- (Región II)-La Banda, Dpto. Banda

68. Escuela N° 336 Francisco Pizarro-Jornada Simple- (Región VI)-Monte Quemado, Dpto. Copo

69. Escuela N° 761 Rafael Obligado-Jornada Simple- (Región III)-Termas De Río Hondo, Dpto. Río Hondo

70. Escuela N° 1039- Jornada Simple -(Región II)-Caspi Corral, Dpto. Figueroa

71. Escuela Elemental N° 9 Pablo Lascan-Jornada Simple- (Región II)-Simbolar, Dpto. Banda

72. Escuela N° 784 "Sor María Antonia De Paz Figueroa “Jornada Simple- (Región V) -Tintina, Dpto. Moreno

73. Escuela N° 863" San Isidro Labrador"-Jornada Simple- (Región II)-Colonia El Simbolar,Dpto. Robles

74. Escuela Nº 59 Remigio Carol-Jornada Simple- (Región II)-Beltrán,Dpto. Robles

75. Escuela Infantil N° 393-Jornada Simple- (Región II)-Chañar Pozo, Dpto. Figueroa

76. Escuela N° 993"Jorge Luis Borges"-Jornada Simple- (Región I)-Santa Isabel, Dpto. Atamisqui

77. Escuela N° 748 Bernardino Rivadavia-Jornada Simple- (Región I)-Villa Atamisqui, Dpto. Atamisqui

78.Escuela N° 737 - Jornada Simple - (Región IV) - Pinto, Dpto. Aguirre 





Nivel Secundario

1. Colegio Agrotécnico Nº 3 "República De Venezuela" – Herrera, Dpto. Avellaneda

2.Colegio Secundario "El Mojón" - El Mojón, Dpto. Pellegrini

3.Colegio Secundario "Papa Juan XXIII" - Los Pirpintos, Dpto. Copo

4.Escuela Técnica Nº 5 "Ramón Carrillo – Frías. Dpto. Choya 

5.Escuela Técnica Nº 4 – Añatuya, Dpto. General Taboada

6.Colegio Secundario "De Los Quiroga" - Los Quiroga, Dpto. Banda

7.Colegio Secundario "Campo Gallo" - Campo Gallo, Dpto. Alberdi

8.Colegio Secundario "Fray José Genesio Baldan" Monte Quemado, Dpto. Copo

9.Colegio Secundario "Leopoldo Lugones "Ojo De Agua, Dpto. Ojo De Agua

10.Colegio Agrotécnico Nº 7 "Leandro Vicente Taboada" Bandera Bajada, Dpto. Figueroa

11. Colegio Secundario "Antonino Taboada"- Clodomira, Dpto. Banda

12. Escuela Técnica Nº 3 "Ing. Santiago Maradona" -Santiago Del Estero, Dpto. Capital

13. Escuela Técnica Nº 1 - Santiago Del Estero, Dpto. Capital

14. Colegio Secundario De Buey Muerto - Buey Muerto, Dpto. Robles

15. Colegio Secundario "25 De Abril" – Garza, Dpto. Sarmiento

16. Escuela Técnica Nº 2 "Santiago Barabino" - La Banda, Dpto. Banda 

17. Colegio Agrotécnico La Granja - La Granja, Dpto. Banda

18. Colegio Brea Pozo - Brea Pozo, Dpto. San Martín

19. Escuela Técnica Nº 12 – Fernández, Dpto. Robles 

20. Colegio Secundario "Buen Jesús De Matará" – Matará, Dpto. J. F. Ibarra

21. Colegio Tintina – Tintina, Dpto. Moreno

22. Colegio Agrotécnico Nº 2 "María Auxiliadora" - Nueva Esperanza, Dpto. Pellegrini

23. Colegio Secundario Heroes De Malvinas - La Banda, Dpto. Banda

24. Escuela Técnica Nº 8 - Santiago Del Estero, Dpto. Capital

25. Agrupamiento N° 86010 - Ramírez de Velazco, Dpto. Quebrachos

26. Agrupamiento N° 86135 - Villa Nueva, Dpto. San Martín

27. Agrupamiento N° 080 – Donadeu, Dpto. Alberdi

28. Agrupamiento N° 86057 – Candelaria, Dpto. Copo

29. Agrupamiento N° 86160 -Colonia Dora, Dpto. Avellaneda

30. Agrupamiento N° 86047- Luján, Dpto. Guasayán

31. Agrupamiento N° 86103 - Cañada Escobar, Dpto. Banda

32. Agrupamiento N° 86157 – Mailín, Dpto. Avellaneda

33. Agrupamiento N° 86103 - Suri Pozo, Dpto. Banda

34. Agrupamiento N° 86027 - Las Delicias, Dpto. Pellegrini


Nivel Superior

Nivel Primario (Dpto. de Aplicación)

1. ENS Dr. J. B Gorostiaga - La Banda, Dpto. Banda

2. ENS Manuel Belgrano - Santiago del Estero, Dpto. Capital

3. ENS “República del Ecuador” - Frías, Dpto. Choya

Nivel Inicial

4. ENS Dr. J. B Gorostiaga- La Banda, Dpto. Banda

5. ENS Manuel Belgrano - Santiago del Estero, Dpto. Capital

Nivel Secundario

6. ENS “República del Ecuador” - Frías, Dpto. Choya

7. E.S.P.E.A N° 2 - Frías, Dpto. Choya

Nivel Superior

8. ENS “República del Ecuador” - Frías, Dpto. Choya

9. ENS Dr. J.B Gorostiaga- La Banda, Dpto. Banda

10. I.F.D N° 8 - Pinto, Dpto. Aguirre

11. I.S.P.P N° 1 - Santiago del Estero, Dpto. Capital

12. I.F.D N° 14 - Villa Atamisqui, Dpto. Atamisqui

13. I.S.P.P N° 6 - La Banda, Dpto. Banda

14. I.F.D N° 10 - Ojo de Agua, Dpto. Ojo de Agua

15. E.S.P.E.A N° 1 - Santiago del Estero, Dpto. Capital

16. I.F.D N° 15 - Colonia Dora, Dpto. Avellaneda

17. I.F.D Campo Gallo – Campo Gallo, Dpto. Alberdi


Modalidades Educativas

1. Esc. de Formación Prof. y Cap. Laboral N° 1, Modalidad Capacitación – La Banda, Dpto. Banda

2. Esc. de Formación Prof. y Cap. Laboral N° 4, Modalidad Capacitación – Sgo. del Estero, Dpto. Capital

3. Esc. de Formación Prof. y Cap. Laboral N° 5, Modalidad Capacitación – Sgo. del Estero, Dpto. Capital

4. Esc. de Formación Prof. y Cap. Laboral N° 7, Modalidad Capacitación – Beltrán, Dpto. Robles

5. Escuela de Formación Prof. y Cap. Laboral N° 12, Modalidad Capacitación – La Banda, Dpto. Banda

6. Esc. de Formación Prof. y Cap. Laboral N° 15, Modalidad Capacitación – Clodomira, Dpto. Banda

7. Esc. de Formación Prof. y Cap. Laboral N° 19, Modalidad Capacitación – Sgo. del Estero, Dpto. Capital

8. Esc. de Formación Prof. y Cap. Laboral N° 20, Modalidad Capacitación – Sgo. del Estero, Dpto. Capital

17. Escuela Especial Telma Reca, Modalidad Especial, La Banda, Dpto. Banda

18. Centro de Educación Integral (CEI), Modalidad Especial, Bandera, Dpto. Belgrano

19. Centro de Educación Integral (CEIAJA) Marisa Wagner, Modalidad Especial, Sgo. del Estero, Dpto. Capital

20. Centro de Educación Integral (CEI), Modalidad Especial, Suncho Corral, Dpto. Juan Felipe Ibarra

21. Centro de Educación Integral (CEIJA) Caminemos Juntos, Modalidad Especial, Sgo. del Estero, Dpto. Capital

22. Centro de Educación Integral (CEI), Modalidad Especial, Quimilí, Dpto. Moreno

23. Centro de Educación Integral (CEI), Modalidad Especial, Monte Quemado, Dpto. Copo


© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT