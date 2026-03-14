Lanzan una nueva convocatoria para cubrir cargos y horas cátedra en todos los niveles educativos

El Consejo General de Educación informó que, tras el exitoso primer ofrecimiento, se habilitará una segunda instancia para la selección de cargos y horas cátedra titulares y suplentes.
El Consejo General de Educación informa a la docencia que se llevó a cabo con éxito el primer ofrecimiento del Consejo Virtual, con la selección de cargos para la puesta en marcha del sistema, conforme a las nuevas pautas 2026.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
En continuidad con este proceso, se lanza la segunda convocatoria con la ampliación de ofrecimiento de Cargos y Horas Cátedra Titulares y Suplentes del primer grado del escalafón de todos los niveles educativos, a partir de las 00 hs. delmiércoles 18 y hasta las 23:59 hs. del jueves 19 de marzo de 2026.
Nivel Inicial
1)-Jardín de Infantes Nº 141 “Abrojitos” – Región III – Pozo Hondo, Dpto. Jiménez 2)-Jardín de Infantes N° 892 “Avioncito Pucara” –Región I-Santiago del Estero, Dpto. Capital.
3)-Jardín de Infantes Nº 251 Anexo Escuela Nº 345 - Región III - El Porvenir, Dpto. Río Hondo
4)-Jardín de Infantes Nº 252 Anexo Escuela Nº 346 - Región I - Yacu Chiri, Dpto. Atamisqui
5)-Jardín de Infantes Nº 199 Anexo Escuela Nº 703 - Región VI - Campo Gallo, Dpto. Alberdi
6)-Jardín de Infantes Nº 54 “Payasín “- Región V - Suncho Corral, Dpto. Juan Felipe Ibarra
7)-Jardín de Infantes Nº 3 “María Adela Agudo” – Región II - La Banda, Dpto. Banda
8)- Jardín de Infantes Nº 609 Anexo Escuela Nº 655 - Región VIII – Amoladeras, Dpto. Ojo de Agua
9)-Jardín de Infantes Nº 596 Anexo Escuela Nº 1065 - Región II - Yacu Hurmana, Dpto. Figueroa
10)-Jardín de Infantes Nº 46 “Remedios Escalada de San Martín “- Región II - La Banda, Dpto. Banda
11)-Jardín de Infantes Nº 23 “Sisita” – Región I - Santiago del Estero, Dpto. Capital
12)-Jardín de Infantes Nº 802 “Quilla Atun”- Región I - Santiago del Estero, Dpto. Capital
Nivel Primario
1. Escuela Nº 33 Ntra. Señora de Las Mercedes - Jornada Simple - (Región I) -Sgo. del Estero, Dpto. Capital
2. Escuela Superior N° 31 Pedro Pablo Gorostiaga -Jornada Simple - (Región I) -Sgo. Del Estero, Dpto. Capital
3. Escuela N° 534 Ricardo Gutiérrez-Jornada Simple - (Región VIII) - Los Cerrillos, Dpto. Salavina
4. Escuela Superior Nº 198 Prov. de San Luis - Jornada Simple - (Región V)- Quimili, Dpto. Moreno
5..Escuela Infantil N° 398 Martín Uriondo -Jornada Simple- (Región I) - Santiago Del Estero, Dpto. Capital
6. Escuela N° 1085 Buenaventura G. de Escobar- Jornada Simple - (Región III)-Pozo Hondo, Dpto. Jiménez
7. Escuela N° 505 - Jornada Simple - (Región II) -Tío Pozo, Dpto. San Martín
8.Escuela N° 54 Juan Antonio Neirot - Jornada Simple - (Región I) - Santiago del Estero, Dpto. Capital
9. Escuela N° 440 José Silvano Farhat-Jornada Completa -Dpto. Banda
10. Escuela N° 1217 Ntra. Sra. del Carmen - Jornada Simple - (Región IV)- 414, Dpto. General Taboada
11. Escuela N° 900 - Jornada Simple - (Región II) - La Tapa, Dpto. Figueroa
12. Escuela Nº 1027 Ángel Alderete - Jornada Simple - (Región IV) - Los Juries, Dpto. General Taboada
13.Escuela Nº 14. Escuela N° 208 Prof. Nicolás Juárez - Jornada Simple - (Región I) - Mal Paso, Dpto. Capital
15. Escuela Nº 724 J.C.-Jornada Completa - El Bobadal, Dpto. Jiménez
16. Centro Experimental N° 6 Sesquicentenario - Jornada Simple - (Región III)-Termas de Río Hondo, Dpto. Río Hondo
17. Escuela N° 631 Genaro de Jesús Gallo - Jornada Completa - Santiago del Estero, Dpto. Capital
18. Escuela Primaria N° 1248 - Jornada Simple - (Región VIII) – Sumampa, Dpto. Quebrachos
19. Escuela N° 1199 - Jornada Simple- (Región V)- El Saladillo, Dpto. J. F. Ibarra
20. Escuela Nº 1249 - Jornada Simple - (Región I) -Santiago del Estero, Dpto. Capital
21. Escuela N° 915 - Jornada Simple (Región III) - Las Delicias, Dpto. Pellegrini
22. Escuela N° 718 María Auxiliadora - Jornada Simple - (Región I) - Santiago Del Estero, Dpto. Capital
23. Escuela N° 460 - Jornada Simple - (Región I) - El Dorado, Dpto. Atamisqui
24. Escuela N° 484 La Estrella - Jornada Simple - (Región IV) - Tomas Young, Dpto. General Taboada
25. Escuela N° 673 Fuerzas Armadas - Jornada Simple - (Región III)-Termas De Río Hondo, Dpto. Río Hondo
26. Escuela N° 870 - Jornada Completa – Gramilla, Dpto. Jiménez
26 -Jornada Simple - (Región II) - La Banda, Dpto. Banda
27. Escuela Nº 11 José María Torres - Jornada Simple - (Región VIII) - Ojo De Agua, Dpto. Ojo de Agua
28. Escuela Elemental N°188 Andrés Bello - Jornada Simple - (Región VI) -Sachayoj, Dpto. Alberdi
29. Escuela Nº 59 Remigio Carol - Jornada Simple - (Región II) -Beltrán, Dpto. Robles
30. Escuela N° 684 -Jornada Simple- (Región II) -San Jorge, Dpto. Figueroa
31. Escuela Nº 375 -Jornada Completa-La Banda-Dpto. Banda
32. Escuela N° 423 Delfor del Carmen Peralta - Jornada Completa -Colonia María Luisa, Dpto. Banda
33. Escuela N° 579-Jornada Simple - (Región III) - Pozo Betbeder, Dpto. Pellegrini
34. Escuela N° 971-Jornada Simple - (Región VIII) - Los Telares, Dpto. Salavina
35. Escuela N° 862 Madre de La Merced -Jornada Completa - Los Pereyra, Dpto. Robles
36. Escuela " Juan María Vignuax" Nº 977- Jornada Completa - Nueva Francia, Dpto. Silípica
37. Escuela N° 500 - Jornada Simple- (Región VI)- Los Pirpintos, Dpto. Copo
38. Escuela N° 1161-Jornada Simple- (Región II)- Colonia El Simbolar,Dpto. Robles
39. Escuela N° 1062-Jornada Simple (Región I) – Arraga, Dpto. Silípica
40. Escuela N° 29 Narciso Laprida -Jornada Simple - (Región I)-Santiago Del Estero, Dpto. Capital
41. Escuela N° 746 Mercedes Ruiz De Arzuaga - Jornada Simple - (Región II) - San Carlos, Dpto. Banda
42. Escuela N° 872-Jornada Simple- (Región III)-Santo Domingo, Dpto. Pellegrini
43. Escuela 1247-Jornada Simple- (Región II)-Forres, Dpto. Robles
44. Escuela N°339 José Silvano Farhat -Jornada Simple- (Región II)-La Banda, Dpto. Banda
45. Escuela N° 45 Leopoldo Lugones -Jornada Completa-Los Quiroga, Dpto. Banda
46. Escuela 1245-Jornada Simple - (Región III)-Termas de Río Hondo, Dpto. Río Hondo
47. Escuela N° 867-Jornada Simple - (Región III)-Vinará, Dpto. Río Hondo
48. Escuela N° 1098 Policía Federal Argentina-Jornada Simple - (Región IV)-Lugones, Dpto. Avellaneda
49. Escuela Nº 1249 - Jornada Simple - (Región I)-Santiago del Estero, Dpto. Capital
50. Escuela Nº 228 Hernando de Magallanes -Jornada Simple- (Región IV)-Miel de Palo, Dpto. General Taboada
51. Escuela Infantil N° 346 Dora Arg. Pece de Barraza-Jornada Simple- (Región I)-Yacu Chiri, Dpto. Atamisqui
52. Escuela N° 446 Dr. Carlos Coronel-Jornada Simple- (Región II)- La Banda, Dpto. Banda
53. Escuela N° 981-Jornada Completa-Clodomira, Dpto. Banda
54. Escuela Superior N° 231 José Hernández -Jornada Simple- (Región I)-Santiago Del Estero, Dpto. Capital
55. Escuela N°23 Manuel Belgrano -Jornada Simple- (Región I)-Santiago Del Estero-Dpto. Capital
56. Escuela N° 421 Madame Curie-Jornada Simple- (Región VI)-Monte Quemado, Dpto. Copo
57. Escuela Superior Nº138 Provincia De Catamarca-Jornada Simple- (Región VII)-Pampa Pozo, Dpto. Guasayán
58. Escuela Superior N° 104 General Martin De Güemes -Jornada Simple (Región II)-La Banda, Dpto. Banda
59. Escuela N° 388 Dr. Gumersindo Sayago -Jornada - (Región I)-Santiago Del Estero, Dpto. Capital
60. Escuela N° 13 Ramón Carrillo- Jornada Simple- (Región I)-El Dean, Dpto. Capital
61. Escuela N° 1087-Jornada Simple- (Región II)- La Blanca, Dpto. San Martín
62. Escuela N° 764 Diego De Rojas -Jornada Simple- (Región I)-Santiago Del Estero, Dpto. Capital
63. Escuela Elemental Nº135 Manuel Gregorio Caballero - Jornada Simple (Región II- Vilmer, Dpto. Robles
64. Escuela N° 677 General José De San Martín-Jornada Simple- (Región II)- La Banda, Dpto. Banda
65. Escuela N° 313 Santa Rosa de Lima-Jornada Simple -(Región VI)-Monte Quemado, Dpto. Copo
66. Escuela Nº 1241 "Benjamín Santillán" (Jornada Completa)-Jornada Completa-Santiago Del Estero, Dpto. Capital
67. Escuela 1216 Jornada Simple-Jornada Simple- (Región II)-La Banda, Dpto. Banda
68. Escuela N° 336 Francisco Pizarro-Jornada Simple- (Región VI)-Monte Quemado, Dpto. Copo
69. Escuela N° 761 Rafael Obligado-Jornada Simple- (Región III)-Termas De Río Hondo, Dpto. Río Hondo
70. Escuela N° 1039- Jornada Simple -(Región II)-Caspi Corral, Dpto. Figueroa
71. Escuela Elemental N° 9 Pablo Lascan-Jornada Simple- (Región II)-Simbolar, Dpto. Banda
72. Escuela N° 784 "Sor María Antonia De Paz Figueroa “Jornada Simple- (Región V) -Tintina, Dpto. Moreno
73. Escuela N° 863" San Isidro Labrador"-Jornada Simple- (Región II)-Colonia El Simbolar,Dpto. Robles
74. Escuela Nº 59 Remigio Carol-Jornada Simple- (Región II)-Beltrán,Dpto. Robles
75. Escuela Infantil N° 393-Jornada Simple- (Región II)-Chañar Pozo, Dpto. Figueroa
76. Escuela N° 993"Jorge Luis Borges"-Jornada Simple- (Región I)-Santa Isabel, Dpto. Atamisqui
77. Escuela N° 748 Bernardino Rivadavia-Jornada Simple- (Región I)-Villa Atamisqui, Dpto. Atamisqui
78.Escuela N° 737 - Jornada Simple - (Región IV) - Pinto, Dpto. Aguirre
Nivel Secundario
1. Colegio Agrotécnico Nº 3 "República De Venezuela" – Herrera, Dpto. Avellaneda
2.Colegio Secundario "El Mojón" - El Mojón, Dpto. Pellegrini
3.Colegio Secundario "Papa Juan XXIII" - Los Pirpintos, Dpto. Copo
4.Escuela Técnica Nº 5 "Ramón Carrillo – Frías. Dpto. Choya
5.Escuela Técnica Nº 4 – Añatuya, Dpto. General Taboada
6.Colegio Secundario "De Los Quiroga" - Los Quiroga, Dpto. Banda
7.Colegio Secundario "Campo Gallo" - Campo Gallo, Dpto. Alberdi
8.Colegio Secundario "Fray José Genesio Baldan" Monte Quemado, Dpto. Copo
9.Colegio Secundario "Leopoldo Lugones "Ojo De Agua, Dpto. Ojo De Agua
10.Colegio Agrotécnico Nº 7 "Leandro Vicente Taboada" Bandera Bajada, Dpto. Figueroa
11. Colegio Secundario "Antonino Taboada"- Clodomira, Dpto. Banda
12. Escuela Técnica Nº 3 "Ing. Santiago Maradona" -Santiago Del Estero, Dpto. Capital
13. Escuela Técnica Nº 1 - Santiago Del Estero, Dpto. Capital
14. Colegio Secundario De Buey Muerto - Buey Muerto, Dpto. Robles
15. Colegio Secundario "25 De Abril" – Garza, Dpto. Sarmiento
16. Escuela Técnica Nº 2 "Santiago Barabino" - La Banda, Dpto. Banda
17. Colegio Agrotécnico La Granja - La Granja, Dpto. Banda
18. Colegio Brea Pozo - Brea Pozo, Dpto. San Martín
19. Escuela Técnica Nº 12 – Fernández, Dpto. Robles
20. Colegio Secundario "Buen Jesús De Matará" – Matará, Dpto. J. F. Ibarra
21. Colegio Tintina – Tintina, Dpto. Moreno
22. Colegio Agrotécnico Nº 2 "María Auxiliadora" - Nueva Esperanza, Dpto. Pellegrini
23. Colegio Secundario Heroes De Malvinas - La Banda, Dpto. Banda
24. Escuela Técnica Nº 8 - Santiago Del Estero, Dpto. Capital
25. Agrupamiento N° 86010 - Ramírez de Velazco, Dpto. Quebrachos
26. Agrupamiento N° 86135 - Villa Nueva, Dpto. San Martín
27. Agrupamiento N° 080 – Donadeu, Dpto. Alberdi
28. Agrupamiento N° 86057 – Candelaria, Dpto. Copo
29. Agrupamiento N° 86160 -Colonia Dora, Dpto. Avellaneda
30. Agrupamiento N° 86047- Luján, Dpto. Guasayán
31. Agrupamiento N° 86103 - Cañada Escobar, Dpto. Banda
32. Agrupamiento N° 86157 – Mailín, Dpto. Avellaneda
33. Agrupamiento N° 86103 - Suri Pozo, Dpto. Banda
34. Agrupamiento N° 86027 - Las Delicias, Dpto. Pellegrini
Nivel Superior
Nivel Primario (Dpto. de Aplicación)
1. ENS Dr. J. B Gorostiaga - La Banda, Dpto. Banda
2. ENS Manuel Belgrano - Santiago del Estero, Dpto. Capital
3. ENS “República del Ecuador” - Frías, Dpto. Choya
Nivel Inicial
4. ENS Dr. J. B Gorostiaga- La Banda, Dpto. Banda
5. ENS Manuel Belgrano - Santiago del Estero, Dpto. Capital
Nivel Secundario
6. ENS “República del Ecuador” - Frías, Dpto. Choya
7. E.S.P.E.A N° 2 - Frías, Dpto. Choya
Nivel Superior
8. ENS “República del Ecuador” - Frías, Dpto. Choya
9. ENS Dr. J.B Gorostiaga- La Banda, Dpto. Banda
10. I.F.D N° 8 - Pinto, Dpto. Aguirre
11. I.S.P.P N° 1 - Santiago del Estero, Dpto. Capital
12. I.F.D N° 14 - Villa Atamisqui, Dpto. Atamisqui
13. I.S.P.P N° 6 - La Banda, Dpto. Banda
14. I.F.D N° 10 - Ojo de Agua, Dpto. Ojo de Agua
15. E.S.P.E.A N° 1 - Santiago del Estero, Dpto. Capital
16. I.F.D N° 15 - Colonia Dora, Dpto. Avellaneda
17. I.F.D Campo Gallo – Campo Gallo, Dpto. Alberdi
Modalidades Educativas
1. Esc. de Formación Prof. y Cap. Laboral N° 1, Modalidad Capacitación – La Banda, Dpto. Banda
2. Esc. de Formación Prof. y Cap. Laboral N° 4, Modalidad Capacitación – Sgo. del Estero, Dpto. Capital
3. Esc. de Formación Prof. y Cap. Laboral N° 5, Modalidad Capacitación – Sgo. del Estero, Dpto. Capital
4. Esc. de Formación Prof. y Cap. Laboral N° 7, Modalidad Capacitación – Beltrán, Dpto. Robles
5. Escuela de Formación Prof. y Cap. Laboral N° 12, Modalidad Capacitación – La Banda, Dpto. Banda
6. Esc. de Formación Prof. y Cap. Laboral N° 15, Modalidad Capacitación – Clodomira, Dpto. Banda
7. Esc. de Formación Prof. y Cap. Laboral N° 19, Modalidad Capacitación – Sgo. del Estero, Dpto. Capital
8. Esc. de Formación Prof. y Cap. Laboral N° 20, Modalidad Capacitación – Sgo. del Estero, Dpto. Capital
17. Escuela Especial Telma Reca, Modalidad Especial, La Banda, Dpto. Banda
18. Centro de Educación Integral (CEI), Modalidad Especial, Bandera, Dpto. Belgrano
19. Centro de Educación Integral (CEIAJA) Marisa Wagner, Modalidad Especial, Sgo. del Estero, Dpto. Capital
20. Centro de Educación Integral (CEI), Modalidad Especial, Suncho Corral, Dpto. Juan Felipe Ibarra
21. Centro de Educación Integral (CEIJA) Caminemos Juntos, Modalidad Especial, Sgo. del Estero, Dpto. Capital
22. Centro de Educación Integral (CEI), Modalidad Especial, Quimilí, Dpto. Moreno
23. Centro de Educación Integral (CEI), Modalidad Especial, Monte Quemado, Dpto. Copo