El corazón solidario de los santiagueños: organizan colectas para ayudar a los damnificados por las inundaciones

Organizaciones sociales, agrupaciones y vecinos de diferentes barrios impulsan campañas solidarias para reunir alimentos, ropa y elementos de primera necesidad destinados a las familias afectadas.

Hoy 18:50

Ante las inundaciones que golpean a distintas zonas y sectores de la provincia, el espíritu solidario de los santiagueños volvió a hacerse visible. En las últimas horas, numerosas organizaciones, agrupaciones sociales y vecinos comenzaron a organizar colectas para asistir a las familias damnificadas por el avance del agua.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las campañas solidarias se multiplican en distintos puntos de la Capital y del interior, donde se reciben donaciones de alimentos no perecederos, ropa, agua potable, frazadas y artículos de limpieza que luego serán enviados a las zonas más afectadas.

Desde las entidades que impulsan estas iniciativas destacaron la rápida respuesta de la comunidad, que una vez más demuestra su compromiso y solidaridad en momentos difíciles.

Mientras continúan las tareas de asistencia en las zonas inundadas, las colectas solidarias se consolidan como un canal clave de ayuda para acompañar a las familias que atraviesan esta emergencia.