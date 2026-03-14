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Licha Navarro, ex “Gran Hermano”, fue mordido por un perro y necesitó atención urgente

El participante de “Gran Hermano” explicó cómo ocurrió el incidente y detalló la intervención médica que le salvó la oreja.

Hoy 18:25
Licha Navarro

Este viernes, Lisandro “Licha” Navarro, exparticipante de Gran Hermano 2025 compartió una imagen en sus historias de Instagram que generó preocupación entre sus seguidores.

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En la publicación, el actual integrante de la obra Sex apareció con la oreja vendada y acompañó la foto con un breve mensaje: “17 puntitos”. La falta de explicaciones desató rápidamente especulaciones entre quienes siguen de cerca su actividad en redes.

Los puntos Los puntos

Quien finalmente aclaró lo sucedido fue el periodista Fede Flowers, quien contó en sus redes sociales cómo ocurrió el accidente luego de comunicarse con el influencer.

Le hicieron 17 puntos en la oreja a Licha. Estaba refaccionando una quinta (proyecto de guardería para perros), un labrador cachorro jugando le enganchó el aro y tironeó. ‘Fui a la clínica con la oreja colgando’ me dijo Licha. Está bien, pero fue un momento complicado me contó”, relató el periodista.

A pesar de la delicada situación que atravesó, Navarro no suspendió sus compromisos laborales. A través de nuevas publicaciones, el ex Gran Hermano confirmó que pudo presentarse con normalidad en Sex, la obra teatral dirigida por José María Muscari, de la que forma parte del elenco estable desde hace dos años.

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