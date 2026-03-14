Continúan los avances científicos en la policía de la provincia: especialistas desarrollan un gel balístico para uso criminalístico-forense y policial

El avance científico desarrollado por profesionales de la Secretaria de Seguridad, ha sido diseñado para analizar el comportamiento de proyectiles, evaluar los elementos de protección utilizados por la policía e intensificar las capacidades técnicas y periciales en materia forense.

Hoy 20:06

La policía de Santiago sigue destacándose en la investigación científica, en este caso, a través del desarrollo de un proyecto denominado “Formulación y validación experimental de gel balístico: estabilidad, resistencia y comportamiento mecánico".

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El mismo marca la continuidad en el avance científico tanto en el ámbito institucional como forense y fue elaborado por un grupo de científicos integrado por la Oficial ayudante Tepper Ingrid Cecilia, (licenciada en criminalística), Oficial ayudante Paliza María Laura, (Dra en química) y la Oficial ayudante Dorado Rita Daniela, (Licenciada en química).

El gel balístico es un material utilizado internacionalmente por las fuerzas de seguridad, que simula el comportamiento de los tejidos blandos humanos frente al impacto de proyectiles, evidenciando el trauma y caracterizando las lesiones que puede provocar. Además permite analizar heridas y daños causados por armas blancas, lo que lo convierte en una herramienta versátil para la investigación forense y la reconstrucción de hechos violentos. La finalidad de su elaboración en el ámbito de la fuerza policial, es avanzar en la tecnología de protección personal, ya que permite determinar de manera científica y objetiva la resistencia balística de elementos protectores antibalas.

Policía de la provincia

La elaboración del Gel balístico, que en su composición simula ser un cuerpo humano, es una herramienta que permite a nuestros investigadores utilizarlo dentro del estudio de la balística de efecto, para conocer la trayectoria interna del proyectil y sus consecuencias. Otras de las características, es que también permite estudiar los efectos de lesiones producidas por armas blancas y otros elementos punzo cortantes.

COMPOSICION Y PROCESO DE ELABORACION DEL GEL BALISTICO

Durante la presentación del producto los especialistas explicaron que, el gel fue elaborado a partir de gelatina de alta firmeza y la incorporación de glicerina vegetal pura; su combinación determina la firmeza y densidad del material, contribuyendo a mejorar su elasticidad, reducir la pérdida de agua y prolongar su estabilidad, especialmente en condiciones de alto grado de temperatura en pruebas balísticas.

DISEÑO DE TRES PROTOTIPOS EXPERIMENTALES

Se desarrollaron tres prototipos experimentales con diferentes composiciones químicas, los cuales serán sometidos a rigurosos ensayos de control de calidad. Estas pruebas permitirán evaluar su homogeneidad, firmeza, deformación y estabilidad bajo diversas condiciones de almacenamiento, tanto en refrigeración como a temperatura ambiente.

Este material permitirá disponer de un recurso científico accesible y reproducible para la realización de pruebas balísticas, el análisis del comportamiento de proyectiles y la evaluación de elementos de protección, fortaleciendo de este modo las capacidades técnicas y periciales de la institución.

Asimismo, se destacó que la producción local de gel balístico constituye una alternativa viable frente al elevado costo y la limitada disponibilidad de materiales comerciales, favoreciendo la realización sistemática de ensayos experimentales en los ámbitos policial y forense.

Estos avances científicos son posibles gracias al apoyo constante del Gobierno de la Provincia y del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Culto, que impulsan la modernización institucional, la capacitación permanente y el desarrollo de herramientas innovadoras.