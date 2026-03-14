Desborde del Río Dulce: así está la zona del Estadio Único y el Puente Carretero

La zona permanece prácticamente desolada debido a las restricciones de ingreso mientras continúan las tareas de monitoreo y asistencia por parte de organismos provinciales y municipales.

Hoy 22:24

El desborde del río Dulce continúa generando complicaciones en distintos sectores de la ciudad y una de las zonas más afectadas es el área de la Costanera y el Estadio Único, donde varias calles permanecen inundadas y anegadas.

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La situación provocó que el acceso al sector sea restringido, por lo que no se permite el ingreso de vecinos ni de personas que no formen parte de los equipos de trabajo, lo que genera un escenario de desolación en un lugar que habitualmente presenta un importante movimiento de personas.

En distintos puntos del sector se pueden observar acumulaciones de agua sobre la calzada, producto de la crecida del río, lo que obligó a implementar medidas preventivas para resguardar la seguridad de la población.

Mientras tanto, las autoridades continúan monitoreando de cerca la evolución de la situación, ante la persistencia del alto caudal del río Dulce.

Desde el Gobierno provincial y el municipio indicaron que todas las áreas operativas y de emergencia se encuentran trabajando de manera coordinada, realizando tareas de control, asistencia y prevención en las zonas más comprometidas por la crecida.