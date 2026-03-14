Captaron extrañas luces en el cielo de La Banda y generaron sorpresa entre los vecinos

En medio de una jornada marcada por la crecida del Río Dulce, un vecino registró en video unas misteriosas luces en el cielo cerca de las 21 horas.

Hoy 22:46

En un día complejo para la ciudad de La Banda, marcado por los desbordes del Río Dulce y las zonas afectadas por el agua, un hecho llamativo llamó la atención de varios vecinos.

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Un hombre logró captar unas luces extrañas en el cielo durante la noche, alrededor de las 21 horas, lo que rápidamente generó sorpresa e inquietud entre quienes se encontraban en el lugar.

Según el testimonio del vecino, las luces aparecieron de manera repentina y se desplazaban en el cielo, lo que motivó que decidiera registrar el momento con su teléfono.

Luces extrañas La Banda

El fenómeno fue observado por algunas personas de la zona, quienes manifestaron su sorpresa ante lo ocurrido.

Por el momento, se trataría de un objeto no identificado, ya que no hay confirmación oficial sobre el origen de las luces, aunque el episodio despertó curiosidad y comentarios entre los vecinos bandeños.

Mientras tanto, el video continúa circulando en redes sociales y grupos de WhatsApp, generando debate sobre qué pudo haber sido lo que apareció en el cielo de La Banda en medio de una jornada ya cargada de acontecimientos en la provincia.