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SANTIAGO DEL ESTERO | 14 MAR 2026 | 23º
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Guardavidas colaboran con asistencia y reciben donaciones para vecinos inundados

La asociación SUGARA pone a disposición vehículos y elementos de trabajo, y abre la recolección de donaciones para los damnificados.

Hoy 22:57

La Asociación de Guardavidas de Santiago del Estero (SUGARA) informó a la comunidad que, ante las graves inundaciones y el desborde del río Dulce, su personal se ha autoconvocado en el predio de Luz y Fuerza para brindar colaboración y asistencia a las familias afectadas.

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Los guardavidas ponen a disposición tanto los elementos de trabajo de la asociación como vehículos personales para sumarse a las tareas de ayuda en la zona.

Además, SUGARA abrió la recolección de donaciones, incluyendo ropa, alimentos no perecederos, medicamentos y cualquier otro artículo que pueda ser útil para asistir a los damnificados. La comunidad puede acercar su colaboración al predio de Luz y Fuerza, ubicado en la ciudad de La Banda, calle 8 sin número, barrio Cuarto Centenario.

Desde la asociación agradecieron la solidaridad de los vecinos y reiteraron la importancia de la colaboración comunitaria para mitigar los efectos de esta catástrofe natural.

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