Un campeón argentino en Indian Wells: Guido Andreozzi ganó su primer Masters 1000 en dobles

El tenista de 34 años se alzó con el título junto a su compañero francés Manuel Guinard.

Hoy 00:34

El tenista argentino Guido Andreozzi se consagró campeón del Indian Wells Masters en la modalidad de dobles junto al francés Manuel Guinard, tras vencer en la final a la dupla compuesta por Arthur Rinderknech y Valentin Vacherot.

La pareja campeona se impuso por 7-6 (3) y 6-3 para lograr su primer título juntos y darle al argentino el mayor logro de su carrera en esta especialidad.

El mejor momento de su carrera

En un 2026 muy positivo, Andreozzi disputó por primera vez una final de un Masters 1000 y logró quedarse con el trofeo más importante de su trayectoria en dobles.

Con esta consagración, el argentino suma su cuarto título ATP tras los obtenidos en Umag, Buenos Aires, Bastad e Indian Wells, además de conseguir su primer campeonato sobre superficie dura.

Su última conquista había sido en julio de 2025 en Bastad, donde se había coronado junto al neerlandés Sander Arends.

Un salto en el ranking

Gracias a esta gran actuación en California, Andreozzi escaló hasta el puesto 18 del ranking mundial de dobles, la mejor posición de su carrera.

Tras la consagración, el argentino expresó su felicidad: “Es un torneo muy grande, estoy muy orgulloso de mi compañero. 1000 puntos son un montón y los agarramos”.

El título en Indian Wells marca un antes y un después en la carrera del tenista argentino, que atraviesa el mejor momento de su trayectoria profesional.