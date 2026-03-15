Kimi Antonelli se quedó con el GP de China y se convirtió en el segundo ganador más joven de la Fórmula 1

El italiano de 19 años y 202 días salió primero en la segunda carrera de la temporada. George Russell terminó segundo y Lewis Hamilton completó el podio.

Hoy 07:45

El italiano Kimi Antonelli se quedó con la victoria en el Gran Premio de China de la Fórmula 1, tras dominar la carrera disputada en el Circuito Internacional de Shanghái y consolidar un triunfo contundente.

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Con apenas 19 años y 202 días, Antonelli se convirtió en el segundo ganador más joven en la historia de la categoría, solo por detrás de Max Verstappen.

Mercedes festejó y Ferrari volvió al podio

El británico George Russell terminó en el segundo lugar luego de una carrera muy exigente en la que debió batallar con los Ferrari tras la largada.

El podio lo completó el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, quien consiguió su primer podio con Scuderia Ferrari y el primero desde finales de 2024.

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Una carrera marcada por abandonos

La competencia estuvo marcada por varios incidentes y problemas mecánicos que redujeron la grilla a solo 18 autos participantes.

Entre los abandonos más destacados estuvieron los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, además del Audi de Gabriel Bortoleto y el Williams de Alexander Albon.

También tuvieron problemas los Aston Martin: Lance Stroll abandonó tras quedar detenido en pista, mientras que Fernando Alonso debió retirarse por fuertes vibraciones en su monoplaza.

Colapinto sumó y sigue creciendo

En este contexto, el argentino Franco Colapinto aprovechó las oportunidades y finalizó décimo para sumar un punto con Alpine F1 Team.

El pilarense incluso terminó muy cerca del español Carlos Sainz Jr., quien fue noveno, aunque no logró concretar el sobrepaso en las últimas vueltas.

Otros pilotos que aprovecharon el contexto fueron Oliver Bearman (5°), Pierre Gasly (6°), Liam Lawson (7°) e Isack Hadjar (8°).

De esta manera, la carrera en Shanghái dejó grandes sorpresas y confirmó el crecimiento de jóvenes talentos, mientras Colapinto sigue dando pasos firmes en su primera temporada completa con Alpine