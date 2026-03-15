Indignación en Las Termas: menores robaron en el camping La Olla en plena emergencia por la crecida del río Dulce

Cuatro chicos fueron interceptados por la Policía cuando trasladaban objetos sustraídos del predio municipal, uno de los sectores afectados por la creciente. Dos quedaron aprehendidos.

Hoy 14:31

Un hecho que generó fuerte indignación se registró durante la madrugada de este domingo en Las Termas de Río Hondo, donde un grupo de menores sustrajo distintos elementos del Camping Municipal La Olla, uno de los sectores afectados por la creciente del Río Dulce.

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El procedimiento policial tuvo lugar alrededor de la 1, luego de que desde la sala central de monitoreo alertaran sobre la presencia de varios jóvenes que trasladaban objetos de dudosa procedencia.

Ante esta situación, efectivos que realizaban recorridos preventivos lograron interceptar a cuatro menores sobre la Ruta Nacional 9, entre las calles Pablo Lascano e Hipólito Yrigoyen.

Los jóvenes fueron identificados por sus iniciales como R.E.M. (13), T.B.O. (16), T.A.V. (16) y A.B. (10), todos domiciliados en el barrio Villa Balnearia.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, los menores habrían violentado un candado de seguridad del camping municipal, desde donde sustrajeron varios elementos.

Entre los objetos robados se encontraban cuatro extintores de incendio, una pala ancha y una caja registradora.

Tras un rastrillaje realizado en la zona, el personal policial logró recuperar parte de los elementos sustraídos, específicamente la pala ancha y la caja registradora, mientras que los restantes continúan siendo buscados.

En el hecho tomó intervención personal de la Comisaría Comunitaria N° 40, con conocimiento del fiscal coordinador Gustavo Montenegro.

El funcionario dispuso que los menores T.B.O. (16) y T.A.V. (16) permanezcan aprehendidos, mientras que R.E.M. (13) y A.B. (10) sean entregados a sus progenitores.

El episodio ocurre en medio de un contexto complejo para la ciudad, ya que el camping es uno de los sectores afectados por las inundaciones provocadas por el desborde del río.