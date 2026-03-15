Milagro en la Ruta 34: un auto se incendió tras chocar con un camión y la conductora salvó su vida

El siniestro ocurrió cerca de Herrera, en el departamento Avellaneda. El vehículo se prendió fuego tras el impacto y quedó reducido a cenizas, aunque la conductora logró sobrevivir.

Hoy 14:38

Un violento siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 587 de la Ruta Nacional 34, en cercanías de la localidad de Herrera, donde un automóvil terminó completamente destruido por el fuego tras colisionar con un camión de transporte internacional.

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El hecho fue protagonizado por un automóvil Citroën C4 negro, conducido por Rocío Mendoza (29). Por causas que son materia de investigación, el rodado impactó contra uno de los neumáticos de un camión Volvo 95 rojo perteneciente a la empresa boliviana “Cuarto Centenario”, que era guiado por Herlan Ramón Mendoza Ruiz.

Según las primeras averiguaciones, tras el impacto el vehículo menor habría sufrido un cortocircuito o la ruptura de líneas de combustible, lo que provocó un incendio que en pocos minutos consumió por completo la unidad.

Efectivos de la policía de Santiago del Estero, pertenecientes a la Departamental 18 de Herrera, junto a peritos de Criminalística, trabajaron en el lugar realizando relevamientos, toma de fotografías, peritajes mecánicos y la elaboración de croquis del accidente, además de ordenar el tránsito para evitar nuevos siniestros en la zona.

En el operativo también intervinieron los Bomberos Voluntarios de Añatuya y Bomberos Voluntarios de Colonia Dora, quienes lograron extinguir las llamas tras un intenso trabajo conjunto, aunque las pérdidas materiales fueron totales.

A pesar de la magnitud del incendio, la conductora recibió asistencia médica en el lugar y se encontraba fuera de peligro, aunque en estado de shock por la destrucción total de su vehículo.