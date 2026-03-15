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En medio de la inundación, vecinos de Las Termas salieron a pescar en la calle

Mientras la ciudad enfrenta las consecuencias de la creciente del Río Dulce, algunos vecinos decidieron ponerle humor a la situación.

Hoy 15:06
Termas Postal

La histórica crecida del Río Dulce sigue dejando postales inesperadas en Las Termas de Río Hondo. En medio de la emergencia por los desbordes y las zonas inundadas, algunos vecinos decidieron ponerle humor a la situación y salir a pescar en plena vía pública.

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La escena se repitió en sectores cercanos al río, donde el agua avanzó sobre espacios verdes y calles. Allí, algunas personas se acercaron con cañas para probar suerte, aprovechando que el agua cubre amplias zonas que habitualmente permanecen secas.

Las imágenes muestran a vecinos apostados a pasos del agua, tirando sus cañas en sectores que, hasta hace pocos días, eran parte del paseo habitual.

Si bien la situación continúa siendo compleja para muchas familias afectadas por la creciente, estas postales reflejan también el particular espíritu de la gente, que intenta sobrellevar el momento con calma.

TEMAS Las Termas de Río Hondo

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