Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 MAR 2026 | 31º
X
Revista

Cocina reluciente sin químicos: el secreto del té negro con vinagre

Un truco casero que elimina grasa, neutraliza olores y deja las superficies limpias usando solo ingredientes que ya tenés en casa.

Hoy 16:00

En el mundo de los trucos caseros, hay uno que se transmite de generación en generación y sigue vigente: mezclar té negro con vinagre. Usados correctamente, estos dos ingredientes comunes se convierten en una alternativa económica y accesible para limpiar distintas superficies de la cocina y eliminar restos de grasa y malos olores.

  • Limpiar superficies de la cocina de forma natural.
  • Ayudar a eliminar restos de grasa en mesadas y electrodomésticos.
  • Reducir malos olores en zonas donde se manipulan alimentos.
  • Desinfectar levemente superficies gracias a sus compuestos naturales.
  • Complementar la limpieza diaria sin recurrir a productos químicos fuertes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Esta combinación se utiliza principalmente en mesadas, hornallas, piletas y azulejos de la cocina, donde suelen acumularse restos de comida, grasa y humedad.

El vinagre es conocido por su capacidad para disolver grasa, restos de jabón y depósitos minerales. Su acidez ayuda a desprender la suciedad adherida a distintas superficies, lo que facilita la limpieza.

El té negro, por su parte, contiene taninos y compuestos naturales que pueden ayudar a aflojar ciertas manchas y aportar un leve efecto desodorizante. Además, al combinarse con el vinagre, contribuye a formar una solución líquida que facilita la aplicación sobre mesadas o azulejos.

Juntos funcionan como un limpiador casero simple que ayuda a remover suciedad cotidiana y mejorar el olor del ambiente sin necesidad de productos industriales.

Para que el truco sea efectivo, es importante respetar las proporciones y la forma de aplicación.

  • Prepará una taza de té negro y dejalo enfriar.
  • Mezclá partes iguales de té negro y vinagre blanco.
  • Colocá la preparación en un recipiente o rociador.
  • Aplicá la mezcla sobre la superficie que querés limpiar.
  • Pasá un paño húmedo o una esponja para retirar la suciedad.

Dentro de los principales beneficios de este truco están:

  • Menos químicos: utiliza ingredientes simples que suelen estar en la cocina.
  • Bajo costo: no requiere comprar limpiadores especiales.
  • Aplicación sencilla: se prepara en pocos minutos.
  • Versátil: puede usarse en distintas superficies de la cocina.

Precauciones a tener en cuenta:

  • No aplicar sobre superficies delicadas como mármol o piedra natural.
  • Probar primero en una zona pequeña antes de usarlo en toda la superficie.
  • No mezclar con lavandina u otros productos químicos.
  • Utilizar un paño limpio para evitar esparcir suciedad.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El municipio de Termas informó que comenzó a estabilizarse el nivel del embalse
  2. 2. Franco Colapinto hizo un carrerón inolvidable en China y sumó su primer punto con Alpine
  3. 3. Luego de las intensas lluvias, anticipan un domingo parcialmente nublado en Santiago del Estero
  4. 4. Un ciclista de 80 años murió tras ser atropellado por un camión
  5. 5. Durante un megaoperativo detienen a dos dealers vinculados a un doble femicidio y descubren un campamento narco
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT