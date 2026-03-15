Inundación en La Madrid, Tucumán: 95% de los evacuados ya volvió a sus hogares

Aún permanecen cortadas algunas rutas y continúan las tareas de limpieza tras el desborde de los barrios afectados.

Hoy 17:03

A tres días de las inundaciones que afectaron a la localidad tucumana de La Madrid, el nivel del agua comenzó a retroceder y la mayoría de los vecinos evacuados ya pudo regresar a sus viviendas.

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Según informaron autoridades provinciales, alrededor del 95% de las familias que habían sido trasladadas a centros de asistencia volvió a sus hogares.

Mientras tanto, equipos del Gobierno provincial mantienen operativos de limpieza, asistencia y recuperación en distintos puntos de la localidad. El ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros, aseguró que el Estado seguirá trabajando en el lugar hasta que se normalice completamente la situación.

“Hasta que no dejemos en condiciones la localidad, por instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo, vamos a estar acá”, señaló el funcionario durante un operativo desplegado en el área afectada.

Aunque las imágenes aéreas muestran que varias calles de La Madrid ya no tienen acumulación de agua, todavía existen complicaciones en la circulación. La Ruta Nacional 177 continúa cortada.

Las inundaciones se produjeron tras el desborde del río Marapa, que generó importantes anegamientos en la localidad.