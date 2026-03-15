Federico Pelli fue dado de alta tras el ataque de Pichón Segura

El diputado nacional (La Libertad Avanza) continuará su recuperación en su casa luego de la intervención quirúrgica. Segura permanece detenido con prisión preventiva.

Hoy 17:15

El diputado nacional Federico Pelli recibió el alta médica y continuará su recuperación en su hogar luego de haber sido agredido por Marcelo “Pichón” Segura, quien permanece detenido en el penal de Benjamín Paz con prisión preventiva.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde su entorno advirtieron que Pelli enfrentará “una recuperación bastante larga” y que todavía no se puede determinar si la agresión y la cirugía dejarán secuelas permanentes.

La diputada Soledad Molinuevo, compañera de bancada de Pelli, confirmó que la intervención quirúrgica fue exitosa, aunque el legislador aún siente dolor. “La operación salió bien. Está muy adolorido, pero ya va camino a su hogar”, indicó este sábado en declaraciones a Café Prensa. Además, explicó que los posibles efectos a largo plazo se podrán conocer con el correr de los días.

Según el parte médico inicial, Pelli sufrió un traumatismo encéfalocraneano y nasal producto del golpe. Un especialista del Hospital Regional de Concepción explicó que el diputado no perdió el conocimiento, aunque el impacto fue fuerte. Tras recibir los primeros auxilios, fue trasladado a la Clínica Mayo, donde finalmente fue intervenido quirúrgicamente.

Por su parte, Segura fue imputado por lesiones graves agravadas por alevosía. El juez Raúl Ángel Robin Márquez ordenó cuatro meses de prisión preventiva y dispuso su traslado inmediato al penal de Benjamín Paz. Durante la audiencia, el acusado pidió disculpas: “Le pido disculpas al señor Pelli. No tenía que reaccionar así. Estuve mal”, reconoció.

La exdiputada Paula Omodeo, testigo del episodio, describió la violencia del golpe en diálogo con FM La Tucumana 95.9: “El ruido de la nariz partiéndose es impresionante, es como un ruido seco, como si explotara una vasija contra el piso”, relató.