Adolescente de 16 años murió apuñalado en un boliche de Puerto Madryn

El presunto agresor, un joven de 17 años, fue detenido por la policía tras el hecho.

Hoy 17:55

En la madrugada de este domingo, un adolescente de 16 años fue asesinado a puñaladas dentro de un boliche en Puerto Madryn.

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El hecho ocurrió cerca de las 5:00 en Cleopatra Disco, ubicado sobre la calle Marcos A. Zar. El presunto autor del ataque sería un joven de 17 años, que ya estaba demorado cuando los efectivos llegaron al lugar.

Apenas se conoció el ataque, el boliche fue evacuado de inmediato para que los investigadores pudieran trabajar. Durante el procedimiento, los agentes encontraron dentro del local un cuchillo que sería el arma utilizada en la agresión.

Según informó Diario Jornada, peritos de Criminalística y personal de la División de Investigaciones trabajaron tanto en el boliche como en sus alrededores. Además, incautaron las cámaras de seguridad del lugar para analizar las imágenes y reconstruir el momento del ataque.

La investigación está a cargo del fiscal Alex Williams. Por el momento, el sospechoso permanece detenido y espera la audiencia de control de detención.