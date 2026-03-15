San Lorenzo, con cambios para recibir a Defensa y Justicia por el A

Tras el empate ante Boca, el Ciclón tendrá dos variantes obligadas por lesión para el duelo de este lunes por el Torneo Apertura. Además, el delantero Rodrigo Auzmendi fue convocado por primera vez.

Hoy 18:27

Luego del empate 1-1 ante Boca Juniors en La Bombonera, que dejó un sabor agridulce por las lesiones de Gastón Hernández y Ezequiel Cerutti, San Lorenzo de Almagro ya se enfoca en su próximo compromiso. El conjunto azulgrana recibirá este lunes desde las 18.30 a Defensa y Justicia en el Estadio Pedro Bidegain, por la 11ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El equipo dirigido por Damián Ayude buscará afianzarse en los puestos de clasificación a la fase final de la Zona A, aunque deberá realizar dos cambios obligados para enfrentar al Halcón. En la defensa, el uruguayo Guzmán Corujo ingresará en la zaga central en lugar del capitán Hernández, mientras que Luciano Vietto volverá a la titularidad para reemplazar a Cerutti.

Una de las grandes novedades de la lista de convocados es la primera citación de Rodrigo Auzmendi, uno de los refuerzos recientes del club de Boedo. El delantero llegó tras una extensa negociación que también tuvo como protagonistas a Banfield, Lanús y el Querétaro FC de México, y aparece como una alternativa ofensiva para Alexis Cuello.

La probable formación de San Lorenzo

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo, Mathías De Ritis; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Agustín Ladstatter, Facundo Gulli, Luciano Vietto; Alexis Cuello.

DT: Damián Ayude.