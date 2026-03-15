El embalse de Río Hondo continúa en descenso: se mantiene la tendencia a la baja del caudal

De acuerdo con los datos actualizados de este domingo por la tarde, el nivel del lago se mantiene en 274,26 msnm, mientras que el caudal erogado sigue siendo superior al aporte, lo que favorece la disminución del volumen de agua.

Hoy 19:16

El Embalse de Río Hondo continúa registrando una tendencia descendente en su nivel, en el marco de la crecida que se produjo en los últimos días por el aumento del caudal del río Dulce, situación que generó preocupación en distintas zonas de Santiago del Estero.

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Según el parte actualizado a las 19 horas, la cota del embalse se ubica en 274,19 metros sobre el nivel del mar, lo que refleja una nueva baja en comparación con los registros informados durante la tarde.

De acuerdo con los datos difundidos por los organismos encargados del monitoreo, el caudal erogado es de 1.680 metros cúbicos por segundo, mientras que el aporte de agua al lago alcanza los 1.418 metros cúbicos por segundo.

Este escenario, en el que la cantidad de agua que sale del embalse continúa siendo superior al volumen que ingresa, permite sostener la tendencia a la baja del nivel del lago, algo que es seguido de cerca por las autoridades provinciales.

En ese contexto, los equipos técnicos mantienen un monitoreo permanente del comportamiento del embalse y del río Dulce, mientras se continúa observando la evolución del caudal en las zonas ribereñas que en los últimos días se vieron afectadas por el incremento del nivel del agua.