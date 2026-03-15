Dos heridos y varios demorados tras una violenta pelea vecinal en Añatuya

El conflicto se desató en el barrio Belgrano y requirió la intervención de efectivos policiales y personal médico.

Hoy 19:37

Momentos de tensión se vivieron en las últimas horas en el barrio Belgrano de la ciudad de Añatuya, donde una pelea entre vecinos derivó en una violenta gresca que dejó como saldo dos personas heridas y varios demorados.

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De acuerdo con fuentes policiales, el incidente incluyó agresiones físicas, corridas y gritos que alteraron la tranquilidad del sector, lo que motivó la intervención de efectivos de la Comisaría 41 y de la Departamental 13 para controlar la situación.

Como consecuencia del enfrentamiento, dos personas debieron ser trasladadas de urgencia en una ambulancia municipal hacia la guardia del Hospital Zonal. Según informaron desde el centro de salud, uno de los heridos es un hombre que presentaba heridas cortantes y debió recibir seis puntos de sutura debido a la profundidad de una de las lesiones sufridas durante la pelea.

En tanto, una mujer también fue asistida por las agresiones físicas recibidas y, al momento de ser atendida, se encontraba en estado de shock a raíz de la violenta situación vivida.

Tras la intervención policial, los uniformados lograron dispersar a los involucrados y restablecer el orden en el barrio. Asimismo, procedieron a la demora de varias personas que habrían participado activamente en el conflicto.

Las causas que originaron el enfrentamiento son materia de investigación, aunque no se descarta que se trate de viejas rencillas entre los grupos involucrados. La calma regresó al sector entrada la noche, bajo una custodia preventiva por parte de la policía.