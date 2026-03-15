Cristina Kirchner declarará esta semana y La Cámpora se movilizará para dar una demostración de fuerza

La expresidenta fue citada a indagatoria y se presentará este martes en Comodoro Py. Militantes kirchneristas se reunirán en San José 1111 y marcharán hasta los tribunales.

Hoy 20:38

La causa Cuadernos entrará esta semana en una nueva etapa con el inicio de las indagatorias presenciales en el Tribunal Oral Federal 7. La primera citada será Cristina Kirchner, que deberá presentarse el martes en los tribunales de Comodoro Py.

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La convocatoria judicial se dará en medio de una movilización convocada por La Cámpora. La organización difundió un video en redes sociales en el que llamó a concentrarse desde las 7 en el edificio donde vive la expresidenta, en San José 1111, para acompañarla hasta los tribunales federales, pero algunos militantes prevén acampar desde la noche de este lunes en una vigilia.

La declaración de Cristina Kirchner será la primera de una serie de indagatorias previstas en el juicio oral por la causa que investiga el presunto circuito de recaudación de sobornos durante los gobiernos kirchneristas. Ese mismo día también deberán presentarse otros exfuncionarios del área de Planificación Federal.

El TOF7 dispuso que las declaraciones se realicen de manera presencial en la Sala AMIA de los tribunales federales, un espacio que fue reacondicionado recientemente para audiencias con gran cantidad de imputados.

Para la primera jornada fueron citados, además de Cristina Kirchner, el exministro de Planificación Julio De Vido; su exnúmero dos Roberto Baratta, y Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti y Rudy Ulloa.

Ante la cantidad de acusados que forman parte del proceso, el tribunal pidió a las defensas que informen con anticipación si sus representados responderán preguntas durante las indagatorias. Los jueces resolvieron que solo estén presentes en la sala los imputados convocados en cada jornada y los magistrados, mientras que el resto seguirá el proceso de manera remota.

La causa llegó a esta instancia luego de que el tribunal rechazara distintos planteos de nulidad presentados por las defensas. En ese contexto, la fiscal Fabiana León advirtió durante una audiencia que las objeciones podrían derivar en demoras que pongan en riesgo la prescripción de algunos delitos.