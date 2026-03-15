El santiagueño Marco Trungelliti conquistó el Challenger de Kigali

El tenista santiagueño conquistó el Challenger de Kigali tras vencer al italiano Marco Cecchinato y quedó cerca de regresar al Top 100 del ranking mundial.

Hoy 22:08

El santiagueño Marco Trungelliti volvió a festejar en África. A los 36 años, el tenista argentino conquistó nuevamente un torneo Challenger en Kigali, donde ya había sido campeón en 2024. Esta vez lo hizo tras imponerse en la final al italiano Marco Cecchinato por 4-6, 6-0 y 6-3, luego de 1 hora y 57 minutos de juego.

El título tiene un sabor especial para Trungelliti. No solo es el séptimo trofeo de su carrera en el Challenger Tour, la segunda categoría del tenis profesional, sino que además le permitirá subir 16 posiciones en el ranking y ubicarse en el puesto 116° del mundo, acercándose nuevamente a su gran objetivo: ingresar por primera vez al Top 100 (su mejor ranking fue 112° en 2019).

La final tuvo además un condimento particular. El trofeo fue entregado por el propio presidente de Paul Kagame, quien presenció el partido desde la tribuna junto a la primera dama Jeannette Kagame. Tras el encuentro, el mandatario bajó al court para premiar a los finalistas.

“Agradezco a mi rival por este increíble partido. Fue muy exigente. Me encantó Ruanda y espero ver más torneos de tenis en África”, expresó Trungelliti durante la ceremonia.

El camino al título no fue sencillo para el argentino. En octavos de final, frente al checo Jonas Forejtek, sufrió un fuerte malestar por un virus y llegó a vomitar durante la jornada, pero aun así levantó dos match points y ganó en un durísimo partido por 7-6 (7-0), 4-6 y 7-6 (7-5) tras casi tres horas de juego. En cuartos de final protagonizó otra batalla ante el neerlandés Max Houkes, a quien venció por 6-7 (6-8), 7-6 (7-5) y 6-3 después de 3h33m.

El tenis profesional apenas comienza a abrirse camino en África. El ATP Tour tiene actualmente un solo torneo en el continente, el Grand Prix Hassan II que se disputa en Marrakech. Trungelliti, de hecho, tiene previsto disputar la clasificación de ese certamen a fin de mes.

Con dieciocho temporadas como profesional y después de atravesar momentos difíciles en el circuito, el santiagueño sigue peleando. Incluso este año debutó en la Copa Davis durante la serie que Argentina Davis Cup Team perdió ante South Korea Davis Cup Team en Busan.

Trabajador incansable del tour, Trungelliti volvió a demostrar que la pasión sigue intacta. Y mientras suma títulos y victorias, mantiene firme el mismo sueño que lo impulsa desde hace años: meterse por primera vez entre los 100 mejores tenistas del mundo.