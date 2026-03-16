Una productora argentina ganó el Oscar al Mejor Cortometraje de Ficción con una sátira filmada en París

La distinción se otorgó en empate durante la ceremonia de los Premios Óscar. La obra “Two People Exchanging Saliva”, producida por la argentina Violeta Kreimer, compartió el galardón con “The Singers”, dirigido por Sam Davis.

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En una de las sorpresas de la noche, el premio a Mejor Cortometraje de Ficción (Live Action) terminó en empate. El primer ganador anunciado fue The Singers, dirigido por Sam Davis. Adaptado de un relato de Ivan Turgenev, el corto transcurre en un bar de barrio donde un grupo de hombres busca redención y conexión emocional a través de un concurso de canto improvisado. La obra fue especialmente destacada por su humanidad y por haber sido filmada íntegramente en 35 mm con sonido directo.

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El segundo ganador fue Two People Exchanging Saliva (en español, (Dos personas intercambiando saliva; en francés, Deux personnes échangeant de la salive), dirigido por Alexandre Singh y Natalie Musteata. Ambientado en una París distópica, el cortometraje propone una sátira surrealista donde besarse es un crimen capital y la violencia física funciona como moneda de cambio social, una premisa provocadora que le dio un tono singular dentro de la categoría.

Así, la productora argentina Violeta Kreimer, nacida en Vicente López y residente en París desde los 20 años, logró un Oscar al Mejor Cortometraje de Ficción con la producción Deux personnes échangeant de la salive, un filme francés que, sin embargo, lleva un inconfundible sello latinoamericano por el arraigo de su creadora. El cortometraje, que ya ha recorrido 70 festivales internacionales y obtenido 20 premios.

En su paso por la edición 2025 del Festival de Clermont-Ferrand, considerado el encuentro de cortometrajes más relevante del mundo, la obra —titulada en español Dos personas intercambiando saliva— recibió el Premio del Público, una distinción que Kreimer describe como prueba tangible del impacto del filme tras proyectarse en salas repletas. “Fue la constatación de que teníamos un público más amplio del que pensábamos”, declaró Kreimer en alguna de las notas previas a la gala.