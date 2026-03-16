Esta es la lista de ganadores de los Premios Oscars 2026

Con la conducción de Conan O'Brien y una alfombra roja repleta de estrellas, la 98° entrega de los galardones más importantes del cine promete una noche inolvidable.
Esta noche se llevan adelante los Premios Oscar 2026, la ceremonia en la que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood reconocerá lo mejor de la industria. El conductor es Conan O'Brien.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Esta ceremonia no solo será recordada por las películas nominadas, sino también por ser la noche más custodiada de la historia de los galardones.
Mejor película
- Una batalla tras otra - GANADORA
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Sinners
- Sueños de trenes
Mejor actriz protagónica
- Jesse Buckley, Hamnet - GANADORA
- Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Renata Reinsve, Sentimental Value
- Emma Stone, Bugonia
Mejor actor protagónico
- Michael B. Jordan, Sinners - GANADOR
- Timothée Chalamet, Marty Supremo
- Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Wagner Moura, El agente secreto
Mejor dirección
- Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra - GANADOR
- Chloe Zhao, Hamnet
- Josh Safdie, Marty Supremo
- Joachim Trier, Sentimental Value
- Ryan Coogler, Sinners
Mejor canción original
- “Golden” de Las guerreras K-Pop - GANADORA
- “Dear Me” de Diane Warren: Relentless
- “I Lied to You” de Sinners
- “Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi
- “Train Dreams” de Sueños de trenes
Mejor película internacional
- Valor sentimental - GANADORA
- El agente secreto
- Fue solo un accidente
- Sirat
- The Voice of Hind Rajab
Mejor Fotografía
Mejor edición
- Una batalla tras otra - GANADORA
- F1
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- Sinners
Mejor sonido
- F1 - GANADORA
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Sinners
- Sirat
Mejor banda sonora
- Sinners - GANADORA
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
Mejor largometraje documental
- Mr. Nobody contra Putin - GANADORA
- Alabama: presos del sistema
- Abrázame en la luz
- Cutting Through Rocks
- La vecina perfecta
Mejor cortometraje documental
- All the Empty Rooms - GANADOR
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Mejor efectos especiales
- Avatar: Fuego y cenizas - GANADORA
- F1
- Jurassic World: Rebirth
- The Lost Bus
- Sinners
Mejor Diseño de producción
- Frankenstein - GANADORA
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
- Una batalla tras otra
Mejor guion original
- Sinners - GANADORA
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- Blue Moon
- Fue solo un accidente
Mejor guion adaptado
- Una batalla tras otra - GANADORA
- Hamnet
- Sueño de trenes
- Bugonia
- Frankenstein
Mejor actor de reparto
- Sean Penn por Una batalla tras otra - GANADOR
- Stellan Skarsgård por Sentimental Value
- Jacob Elordi por Frankenstein
- Delroy Lindo, Sinners
- Benicio Del Toro por Una batalla tras otra
Mejor cortometraje de ficción
En esta terna ocurrió algo inusual: hubo un empate y dos películas se llevaron el galardón.
- The Singers - GANADORA
- Two People Exchanging Saliva - GANADORA
- Butcher's Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen's Period Drama
Mejor casting
- Una batalla tras otra - GANADORA
- Hamnet
- Marty Supreme
- The Secret Agent
- Sinners
Mejor maquillaje y peluquería
- Frankenstein - GANADOR
- The Smashing Machine
- Sinners
- Kokuho
- The Ugly Stepsister
Mejor vestuario
- Frankenstein - GANADORA
- Avatar: Fuego y cenizas
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
Mejor cortometraje animado
- The Girl Who Cried Pearls - GANADOR
- Butterfly
- Forevergreen
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor largometraje animado
- KPop Demon Hunters (CC, Golden Globe, Annie MP) - GANADOR
- Arco (Annie MPI)
- Elio
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2 (BAFTA)
Mejor actriz de reparto
- Amy Madigan, por La hora de la desaparición - GANADORA
- Teyana Taylor, por Una batalla tras otra
- Wunmi Mosaku, por Sinners
- Inga Ibsdotter Lilleaas, por Sentimental Value
- Elle Fanning, por Sentimental Value