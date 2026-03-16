SANTIAGO DEL ESTERO | 16 MAR 2026 | 25º
Espectaculos

Esta es la lista de ganadores de los Premios Oscars 2026

Con la conducción de Conan O'Brien y una alfombra roja repleta de estrellas, la 98° entrega de los galardones más importantes del cine promete una noche inolvidable.

Hoy 01:08

Esta noche se llevan adelante los Premios Oscar 2026, la ceremonia en la que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood reconocerá lo mejor de la industria. El conductor es Conan O'Brien.

Esta ceremonia no solo será recordada por las películas nominadas, sino también por ser la noche más custodiada de la historia de los galardones.

Mejor película

  • Una batalla tras otra - GANADORA
  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • El agente secreto
  • Valor sentimental
  • Sinners
  • Sueños de trenes

Mejor actriz protagónica

  • Jesse Buckley, Hamnet - GANADORA
  • Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You
  • Kate Hudson, Song Sung Blue
  • Renata Reinsve, Sentimental Value
  • Emma Stone, Bugonia

Mejor actor protagónico

  • Michael B. Jordan, Sinners - GANADOR
  • Timothée Chalamet, Marty Supremo
  • Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke, Blue Moon
  • Wagner Moura, El agente secreto

Mejor dirección

  • Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra - GANADOR
  • Chloe Zhao, Hamnet
  • Josh Safdie, Marty Supremo
  • Joachim Trier, Sentimental Value
  • Ryan Coogler, Sinners

Mejor canción original

  • “Golden” de Las guerreras K-Pop - GANADORA
  • “Dear Me” de Diane Warren: Relentless
  • “I Lied to You” de Sinners
  • “Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi
  • “Train Dreams” de Sueños de trenes

Mejor película internacional

  • Valor sentimental - GANADORA
  • El agente secreto
  • Fue solo un accidente
  • Sirat
  • The Voice of Hind Rajab

Mejor Fotografía

  • Sinners 

Mejor edición

  • Una batalla tras otra - GANADORA
  • F1
  • Marty Supreme
  • Sentimental Value
  • Sinners

Mejor sonido

  • F1 - GANADORA
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra
  • Sinners
  • Sirat

Mejor banda sonora

  • Sinners - GANADORA
  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra

Mejor largometraje documental

  • Mr. Nobody contra Putin - GANADORA
  • Alabama: presos del sistema
  • Abrázame en la luz
  • Cutting Through Rocks
  • La vecina perfecta

Mejor cortometraje documental

  • All the Empty Rooms - GANADOR
  • Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: Were and Are Gone
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Mejor efectos especiales

  • Avatar: Fuego y cenizas - GANADORA
  • F1
  • Jurassic World: Rebirth
  • The Lost Bus
  • Sinners

Mejor Diseño de producción

  • Frankenstein - GANADORA
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners
  • Una batalla tras otra

Mejor guion original

  • Sinners - GANADORA
  • Marty Supreme
  • Sentimental Value
  • Blue Moon
  • Fue solo un accidente

Mejor guion adaptado

  • Una batalla tras otra - GANADORA
  • Hamnet
  • Sueño de trenes
  • Bugonia
  • Frankenstein

Mejor actor de reparto

  • Sean Penn por Una batalla tras otra - GANADOR
  • Stellan Skarsgård por Sentimental Value
  • Jacob Elordi por Frankenstein
  • Delroy Lindo, Sinners
  • Benicio Del Toro por Una batalla tras otra

Mejor cortometraje de ficción

En esta terna ocurrió algo inusual: hubo un empate y dos películas se llevaron el galardón.

  • The Singers - GANADORA
  • Two People Exchanging Saliva - GANADORA
  • Butcher's Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen's Period Drama

Mejor casting

  • Una batalla tras otra - GANADORA
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • The Secret Agent
  • Sinners

Mejor maquillaje y peluquería

  • Frankenstein - GANADOR
  • The Smashing Machine
  • Sinners
  • Kokuho
  • The Ugly Stepsister

Mejor vestuario

  • Frankenstein - GANADORA
  • Avatar: Fuego y cenizas
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners

Mejor cortometraje animado

  • The Girl Who Cried Pearls - GANADOR
  • Butterfly
  • Forevergreen
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Mejor largometraje animado

  • KPop Demon Hunters (CC, Golden Globe, Annie MP) - GANADOR
  • Arco (Annie MPI)
  • Elio
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2 (BAFTA) 

Mejor actriz de reparto

  • Amy Madigan, por La hora de la desaparición - GANADORA
  • Teyana Taylor, por Una batalla tras otra
  • Wunmi Mosaku, por Sinners
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, por Sentimental Value
  • Elle Fanning, por Sentimental Value

