Donald Trump insiste en que Irán pide negociar, pero el régimen de Teherán lo niega: “Ni cese, ni diálogo”

El presidente norteamericano afirmó que sus fuerzas militar continuarán atacando. Israel dice que la guerra se prolongaría entre 3 y 6 semanas.

Hoy 05:33

En una escalada de la otra guerra, la de palabras entre los bandos del conflicto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump afirmo a la cadena NBC News que pese a que Teherán ha pedido sentarse a negociar, Washington continuará con la ofensiva. Sin embargo, el canciller iraní, Abbas Araghchi, un dirigente del ala moderada del régimen, negó de plano que su país haya pedido negociar o que pretenda cesar la guerra.

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“Irán quiere llegar a un acuerdo y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas”, dijo Trump a la cadena estadounidense. También aseguró que podría bombardear de nuevo objetivos en el principal centro de exportación de crudo de Irán, situado en la isla de Kharg “solo por diversión”.

“Nunca hemos pedido un alto el fuego, ni siquiera hemos pedido negociaciones”, dijo Araghchi. “Estamos listos para defendernos el tiempo que sea necesario”, y añadió: “Esto es lo que hemos hecho hasta ahora, y seguiremos haciéndolo hasta que el presidente Trump llegue a la conclusión de que esta es una guerra ilegal sin victoria”.

“Hay gente que muere simplemente porque el presidente Trump quiere divertirse”, dijo el ministro en repudio a algunos comentarios del mandatario norteamericano. “Esta es una guerra deliberada del presidente Trump y de Estados Unidos, y vamos a continuar nuestra autodefensa”.

El canciller repitió otros argumentos del régimen respecto a que no ven sentido a negociar. “Estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos, y era la segunda vez, que lo hacían”. Aludía a que dos días después del ataque estaba prevista una reunión clave entre los negociadores de EE.UU. y los iraníes con la mediación de Oman.

Las dudas sobre los plazos de la guerra se profundizaron en estas horas. Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses intensificarán los ataques en la costa iraní, al norte del estrecho de Ormuz, para despejar el camino y permitir la reanudación del transporte de petróleo.

Trump propuso una operación naval internacional para escoltar petroleros en ese paso estratégico. “Con suerte, China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros que se ven afectados por esta restricción artificial enviarán barcos a la zona”, afirmó Trump el sábado en redes sociales. No hubo respuestas inmediatas. Se sabe que los buques que llevan crudo a China pasan regularmente.

El ejército israelí estimó a su vez a que la guerra contra Irán podría prolongarse hasta entre tres y seis semanas más, porque aún “tenemos miles de objetivos por delante”, según dijo a la cadena CNN el portavoz militar de las fueras armadas israelíes.

“Estamos preparados, en coordinación con nuestros aliados estadounidenses, con planes que se extenderán al menos hasta la festividad judía de la Pascua (que comienza el 1 de abril) , dentro de unas tres semanas. Y tenemos planes más ambiciosos que abarcan incluso tres semanas más”, afirmó el general Effie Defrin.

El ministro de Energía de EEUU. Chris Wright, también fijo en cuestión de semanas el desarrollo futuro de la guerra. Dijo que sucederá con una recuperación de la oferta de petróleo y la caída de los precios. “Este conflicto sin duda terminará en las próximas semanas, incluso podría ser antes y veremos una recuperación de la oferta y una bajada de los precios después», explico en un programa de noticias de la cadena ABC, en lo que podría interpretarse como un intento de calmar los mercados y apaciguar a los votantes estadounidenses.