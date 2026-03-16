Proteínas del fondo marino podrían revolucionar pruebas de enfermedades

Científicos hallaron nuevas proteínas en lagos volcánicos y respiraderos profundos que mejoran la sensibilidad y rapidez de las pruebas LAMP para detectar enfermedades infecciosas.

Hoy 05:38

Un equipo internacional de investigadores liderado por Durham University descubrió proteínas resistentes a condiciones extremas en lagos volcánicos de Islandia y en respiraderos hidrotermales a más de dos kilómetros de profundidad en el Océano Atlántico Norte. Estas proteínas, capaces de unirse al ADN, demostraron una notable estabilidad bajo temperaturas elevadas y ambientes salinos.

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Los científicos utilizaron secuenciación de ADN de última generación para explorar grandes bases de datos genéticas, identificando proteínas previamente desconocidas que se mantienen estables en condiciones adversas. Estas moléculas fueron analizadas con diversas técnicas de laboratorio, revelando su excepcional durabilidad y alta estabilidad térmica, lo que las hace ideales para aplicaciones en biotecnología y medicina.

Uno de los hallazgos más significativos fue la mejora en las pruebas de diagnóstico basadas en la amplificación isotérmica mediada por bucle (LAMP), que permite la detección de material genético de virus, bacterias o parásitos sin requerir equipos de laboratorio complejos. Al incorporar una de estas nuevas proteínas, las pruebas LAMP se volvieron más rápidas y sensibles, aumentando la detección de ARN viral de patógenos como el SARS-CoV-2.

El profesor Ehmke Pohl, investigador principal del estudio, subrayó la importancia de esta investigación: "Este trabajo destaca el enorme potencial de la bioprospección en hábitats extremos. Los resultados son fundamentales no solo para la bioeconomía, sino que también sientan las bases para los métodos de inteligencia artificial en la predicción y diseño de estructuras proteicas".

Las empresas de biotecnología están en búsqueda constante de enzimas que funcionen de manera confiable en condiciones exigentes. Las proteínas halladas en estos entornos extremos son especialmente prometedoras debido a su capacidad de operar en condiciones adversas. Además, estos descubrimientos podrían contribuir a la investigación más amplia en predicción y diseño de proteínas, beneficiando a los sistemas de inteligencia artificial que modelan estructuras proteicas.

Los investigadores continúan buscando más proteínas unidas al ADN y han identificado varios candidatos prometedores. También están desarrollando versiones mejoradas de estas proteínas y diseñando nuevas pruebas LAMP enfocadas en enfermedades tropicales desatendidas, como la leishmaniasis y la enfermedad de Chagas, en colaboración con el Departamento de Biosciencias de Durham University y la empresa noruega ArcticZymes.