La Banda disfruta de un día soleado: clima cálido se espera para hoy Lunes 16 de marzo de 2026

La Banda se prepara para un día de calor moderado, con temperaturas que alcanzarán los 31.5 °C. El sol se mantendrá como protagonista durante toda la jornada.

Hoy 08:16

Hoy en La Banda, el clima se presenta como soleado y agradable, con una temperatura actual de 16 °C que se siente igual en el termómetro. La humedad se sitúa en un 32%, lo que contribuye a un ambiente cómodo para disfrutar de actividades al aire libre. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 31.5 °C. Con condiciones de sol pleno, los habitantes pueden anticipar una tarde calurosa, ideal para disfrutar en parques o terrazas. El viento, que sopla a 3.6 km/h desde el WSW, aportará un leve alivio a las temperaturas más elevadas de la jornada. Sin embargo, se recomienda a la población mantenerse hidratada y protegerse del sol, especialmente entre las horas pico de calor. El pronóstico para mañana, martes 17 de marzo, indica que las temperaturas oscilarán entre los 16.2 °C y 29.6 °C, manteniendo el sol como protagonista. Así, los días siguientes continuarán en una tendencia similar, asegurando un clima estable y agradable. Finalmente, para el miércoles 18 de marzo, se anticipa un clima igualmente soleado, con temperaturas mínimas de 15 °C y máximas de 27.2 °C. Estos días soleados ofrecen una gran oportunidad para disfrutar del aire libre en La Banda.