Noelia Pace presenta “Mediumnidad” en Termas de Río Hondo

La reconocida médium llegará con su espectáculo a la ciudad termal para una única función en mayo, donde propone una experiencia espiritual que busca conectar con seres queridos fallecidos y reflexionar sobre la vida después de la muerte.

Hoy 09:43

La médium y vidente Noelia Pace regresará a la provincia para presentar su espectáculo “Mediumnidad” en la ciudad de Termas de Río Hondo. Se trata de una propuesta que invita al público a vivir una experiencia espiritual y reflexiva sobre la conexión con las almas y la transformación que implica la muerte.

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Durante el encuentro, Pace propone un espacio donde los asistentes pueden experimentar momentos de conexión emocional y espiritual. Según explica la propia médium, sus sesiones abiertas utilizan distintas herramientas que permiten trabajar tanto de manera individual como grupal, abordando situaciones que surgen entre los presentes.

“En mis sesiones abiertas trabajo con herramientas para conectar individual y grupalmente, sanar y tratar varios casos que se presentan entre los asistentes. Soy feliz brindando mi don a aquellos que quieren saber qué pasó con sus seres queridos, en qué plano se encuentran o si hay palabras pendientes”, expresó.

La médium se convirtió en 2021 y 2022 en una de las primeras en trasladar este tipo de encuentros a salas teatrales, llevando un formato que anteriormente se realizaba en ámbitos más íntimos. Su popularidad también creció tras diversas apariciones en medios y redes sociales, donde generó repercusión con sus participaciones televisivas y en podcasts.

El espectáculo comenzó a recorrer distintas ciudades en 2023, con funciones en Montevideo y Buenos Aires, y desde entonces continúa presentándose en escenarios de Argentina y otros países de Latinoamérica.

La presentación de “Mediumnidad” en la ciudad termal será el sábado 16 de mayo a las 20.30 en el Centro Cultural General San Martín.