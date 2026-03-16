Golpe al contrabando: secuestran casi una tonelada de hojas de coca en un tour de compras

El procedimiento se realizó durante la madrugada sobre la Ruta Provincial 5, a la altura de Amamá. El colectivo viajaba desde Orán hacia Buenos Aires con 14 pasajeros.

Hoy 09:26

Un importante operativo contra el contrabando se concretó durante la madrugada sobre la Ruta Provincial 5, a la altura de la localidad de Amamá, donde personal de la Policía Federal Argentina interceptó un colectivo que realizaba un tour de compras.

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El operativo tuvo lugar cerca de las 2 de la mañana, cuando los efectivos detuvieron la marcha del micro que había partido desde San Ramón de la Nueva Orán con destino a la provincia de Buenos Aires. En la unidad viajaban 14 pasajeros.

Contrabando

Por disposición de la Justicia, el vehículo fue trasladado hasta la ciudad de La Banda para realizar una requisa exhaustiva tanto del rodado como de sus ocupantes.

Durante el procedimiento, los uniformados descubrieron numerosos bultos que contenían hojas de coca, con un peso total cercano a una tonelada. Ante esta situación, se procedió al secuestro de la mercadería por infracción a la Ley 22.415.

En el marco de la causa, tres personas —dos hombres y una mujer— quedaron imputadas mientras continúan las actuaciones judiciales para determinar la procedencia y el destino de la carga incautada.