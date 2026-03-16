Avanza el recorte estatal: lanzan un nuevo plan de retiros voluntarios para empleados de ANSES

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial y forma parte de la política del Gobierno para reducir la planta del Estado.

Hoy 09:23

El Gobierno aprobó un nuevo plan de retiro voluntario destinado al personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), bajo un esquema de acuerdo mutuo entre el organismo y los trabajadores.

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La medida fue formalizada a través de la Resolución 68/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y se enmarca en la política de reducción del gasto público y reorganización del Estado impulsada por la gestión del presidente Javier Milei.

La iniciativa fue denominada Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR) y se sustenta en el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744), que establece que la desvinculación laboral se produce por voluntad concurrente de ambas partes.

Según la normativa, podrán adherirse los empleados del organismo previsional que cuenten con al menos dos años de antigüedad. No obstante, la resolución aclara que la adhesión constituye un acto estrictamente voluntario del agente y que su otorgamiento quedará sujeto a la evaluación y aprobación de ANSES.

El régimen también fija una serie de exclusiones. No podrán acceder al beneficio quienes estén procesados o condenados por delitos contra la administración pública, quienes se encuentren sometidos a procedimientos disciplinarios, hayan iniciado trámites jubilatorios o presentado su renuncia.

Tampoco podrán adherirse los trabajadores mayores de 62 años ni aquellos que mantengan litigios laborales pendientes con el organismo, salvo que desistan expresamente de las acciones judiciales.

El período de adhesión al plan se extenderá hasta el 5 de abril de 2026 inclusive. En el caso de empleados que se encuentren de licencia anual o por maternidad, la firma del acuerdo podrá diferirse hasta la finalización de ese período.

Además, los trabajadores que cuenten con mandatos sindicales vigentes deberán renunciar previamente a su cargo y a la tutela sindical para poder acceder al programa.

El personal que se incorpore al plan recibirá una gratificación extraordinaria única de egreso equivalente al 90% de la mejor remuneración mensual por cada año de antigüedad en ANSES o fracción mayor a tres meses.

El monto se calculará sobre los conceptos brutos mensuales, normales, regulares y habituales, con un tope máximo de 24 haberes brutos. El pago se realizará en una única cuota, con un límite de hasta 80 millones de pesos. En los casos en que el monto supere esa cifra, se abonará en dos cuotas mensuales iguales y consecutivas.