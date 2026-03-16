Mikey Madison asistió a los Oscar 2026 y anticipó su próximo proyecto basado en Edgar Allan Poe

La actriz, ganadora del Oscar a Mejor Actriz en 2025 por Anora, volvió a la ceremonia para entregar el premio de su categoría y adelantó su participación en una nueva adaptación de The Masque of the Red Death de Edgar Allan Poe.

Hoy 10:14

La actriz estadounidense Mikey Madison participó en la ceremonia de los Oscar Awards 2026, casi un año después de haber obtenido el premio a Mejor Actriz por su papel en la película Anora, dirigida por Sean Baker. En esta edición, la intérprete regresó al evento con un perfil bajo, manteniendo el estilo reservado que suele caracterizar su vida pública.

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Tras el reconocimiento obtenido en 2025, Madison atravesó un período de gran exposición mediática. Sin embargo, en distintas entrevistas explicó que el éxito también puso en primer plano un rasgo personal que la acompaña desde antes de la fama: la timidez. La actriz sostuvo que ese aspecto forma parte de su forma de relacionarse con el mundo y que, lejos de intentar modificarlo, lo asume como parte de su identidad.

La intérprete se mantiene alejada de la presencia constante en redes sociales y suele evitar el circuito más visible de celebridades. Según ha señalado, prefiere dedicar su tiempo a actividades más tranquilas, como la lectura o la música, antes que a la vida social ligada a la industria del entretenimiento.

Durante la ceremonia de este año, Madison también cumplió con una tradición de los premios: la ganadora de la edición anterior es la encargada de entregar el Oscar a la nueva premiada en la misma categoría, por lo que su presencia tenía un rol central dentro del evento.

En la alfombra roja, la actriz vistió un diseño de la casa de moda Dior, firma con la que mantiene una relación profesional desde 2025, cuando fue nombrada embajadora global de la marca. Desde entonces ha participado en campañas publicitarias y eventos vinculados a la compañía.

El vestuario elegido para la gala también estuvo vinculado a su próximo trabajo cinematográfico. Madison se prepara para protagonizar una nueva adaptación del relato “The Masque of the Red Death” del escritor Edgar Allan Poe, un proyecto que será producido por la compañía A24.

La historia, uno de los relatos más conocidos del autor estadounidense, pertenece al género del terror y marcará un nuevo paso en la carrera de la actriz, quien en sus primeros trabajos también fue asociada al cine de suspenso tras su participación en la saga Scream.

Con este nuevo proyecto en desarrollo, Madison continúa consolidando su trayectoria en Hollywood luego del impulso que significó su premiado trabajo en Anora.