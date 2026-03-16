Con una amplia convocatoria se realizó el lanzamiento de talleres para promover la inserción laboral

La Oficina de Empleo triplicará la cantidad de talleres este año, alcanzando a más de 800 participantes, dentro del Programa Fomentar Empleo de la Nación.
La Oficina de Empleo de la Municipalidad de La Banda realizó el lanzamiento de una nueva etapa de los talleres de Orientación Laboral (TOL) y de Apoyo a la Autonomía Económica (TAE) destinados a personas de 18 y 64 años que se encuentren desempleadas.
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En este sentido, desde el área se indicó que los talleres de Orientación Laboral y Autonomía Económica consisten en la capacitación laboral básica y se dictan en el marco del Programa Fomentar Empleo. Este programa brinda la posibilidad de acceder a prestaciones de orientación laboral, formación profesional, prácticas en ambientes de trabajo y programa de inserción laboral asistida de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Para acceder al programa los interesados deben registrarse en el Portal Empleo o acercarse a la Oficina de Empleo de la Municipalidad de La Banda, ubicada en Sáenz Peña 54.
El objetivo de esta política es asistir a quienes poseen dificultades de acceso a empleos formales a través de acciones que mejoren sus competencias laborales y faciliten su inserción en empleos de calidad.
Al respecto, la coordinadora del área, Eliana Leguizamón, indicó: “Desde la Oficina de Empleo de la Municipalidad de La Banda, por instrucciones de nuestro intendente Ing. Roger Elías Nediani, en el año 2026 triplicamos la cantidad de talleres a dictar teniendo en cuenta que en el año 2025 dictamos 12 talleres alcanzando la cantidad de 240 participantes y en el ciclo actual vamos a dictar 36 talleres, destinados a 810 participantes que percibirán una asistencia económica de $78.000”.
“Es un logro alcanzado por el enorme esfuerzo del municipio que invierte en recurso humano y material y la decisión política de nuestro intendente de gestionar la implementación de programas nacionales, demostrando que con planificación, trabajo cotidiano y un Estado eficiente podemos ser un puente entre las personas que no cuentan con Empleo formal y las posibilidades de mejoras en la búsqueda de oportunidades de inserción laboral”, agregó.
“En esta oportunidad, iniciamos tres talleres destinados a 70 participantes y a lo largo del año 2026 continuaremos con la inscripción para los próximos dictados. Los mismos están destinados a personas entre 18 y 64 años que se encuentren desocupadas, que no cuenten con ingresos registrados en los últimos tres meses. Existen también grupos prioritarios que reciben asistencia económica: jóvenes de 18 a 24 años, mujeres de 25 a 59 años con menores a cargo, varones de 45 a 64 con menores de edad a cargo y personas que integran colectivos con alto riesgo de exclusión del mercado laboral”, finalizó.