Con una amplia convocatoria se realizó el lanzamiento de talleres para promover la inserción laboral

La Oficina de Empleo triplicará la cantidad de talleres este año, alcanzando a más de 800 participantes, dentro del Programa Fomentar Empleo de la Nación.

Hoy 11:38

La Oficina de Empleo de la Municipalidad de La Banda realizó el lanzamiento de una nueva etapa de los talleres de Orientación Laboral (TOL) y de Apoyo a la Autonomía Económica (TAE) destinados a personas de 18 y 64 años que se encuentren desempleadas.

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En este sentido, desde el área se indicó que los talleres de Orientación Laboral y Autonomía Económica consisten en la capacitación laboral básica y se dictan en el marco del Programa Fomentar Empleo. Este programa brinda la posibilidad de acceder a prestaciones de orientación laboral, formación profesional, prácticas en ambientes de trabajo y programa de inserción laboral asistida de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Para acceder al programa los interesados deben registrarse en el Portal Empleo o acercarse a la Oficina de Empleo de la Municipalidad de La Banda, ubicada en Sáenz Peña 54.

El objetivo de esta política es asistir a quienes poseen dificultades de acceso a empleos formales a través de acciones que mejoren sus competencias laborales y faciliten su inserción en empleos de calidad.

Al respecto, la coordinadora del área, Eliana Leguizamón, indicó: “Desde la Oficina de Empleo de la Municipalidad de La Banda, por instrucciones de nuestro intendente Ing. Roger Elías Nediani, en el año 2026 triplicamos la cantidad de talleres a dictar teniendo en cuenta que en el año 2025 dictamos 12 talleres alcanzando la cantidad de 240 participantes y en el ciclo actual vamos a dictar 36 talleres, destinados a 810 participantes que percibirán una asistencia económica de $78.000”.

“Es un logro alcanzado por el enorme esfuerzo del municipio que invierte en recurso humano y material y la decisión política de nuestro intendente de gestionar la implementación de programas nacionales, demostrando que con planificación, trabajo cotidiano y un Estado eficiente podemos ser un puente entre las personas que no cuentan con Empleo formal y las posibilidades de mejoras en la búsqueda de oportunidades de inserción laboral”, agregó.

“En esta oportunidad, iniciamos tres talleres destinados a 70 participantes y a lo largo del año 2026 continuaremos con la inscripción para los próximos dictados. Los mismos están destinados a personas entre 18 y 64 años que se encuentren desocupadas, que no cuenten con ingresos registrados en los últimos tres meses. Existen también grupos prioritarios que reciben asistencia económica: jóvenes de 18 a 24 años, mujeres de 25 a 59 años con menores a cargo, varones de 45 a 64 con menores de edad a cargo y personas que integran colectivos con alto riesgo de exclusión del mercado laboral”, finalizó.