El municipio bandeño informó sobre el cronograma semanal de fumigaciones

Las tareas se desarrollarán durante toda la semana en distintos barrios, en el marco de la campaña de prevención impulsada por la gestión del intendente Roger Elías Nediani.

Hoy 11:44

La Municipalidad de La Banda informó cómo será el cronograma de fumigaciones de esta semana, en el marco de la Campaña Contra el Dengue impulsada por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani.

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Estas tareas se realizarán en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue y reforzar las acciones de cuidado de la salud de los vecinos.

El cronograma previsto iniciará el lunes en los barrios Gorrini (viejo y ampliación), Cabildo Santiagueño, Quilmes y España Prolongación; el martes en Villa Unión, Villa Anita, Salido y Dorrego; el miércoles en el 9 de Julio, San Javier, Río Dulce y 17 de Octubre; el jueves en Ampliación Primero de Mayo, Ampliación El Polear, Rubia Moreno y La Bajada; y el viernes en Salta Prolongación, Primero de Mayo, Río Dulce, La Isla y 17 de Octubre.

Desde el municipio recordaron a los vecinos la importancia de acompañar estas acciones manteniendo limpios los patios, eliminando recipientes con agua estancada y colaborando con el descacharreo, medidas fundamentales para evitar la reproducción del mosquito.

De esta manera, la comuna continúa trabajando de forma permanente en acciones de prevención, fumigación y concientización en los distintos barrios de la ciudad de La Banda.