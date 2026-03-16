Invitan a participar de una Master Class Solidaria para ayudar a familias afectadas por las inundaciones

La actividad se realizará el martes 17 en Plaza Belgrano y será abierta al público. Profesores de gimnasia convocan a vecinos a sumarse con donaciones de alimentos, ropa y elementos de primera necesidad.

Hoy 11:48

La Municipalidad de La Banda invita a toda la comunidad a participar de una Master Class Solidaria que se realizará el martes 17 a las 19 en Plaza Belgrano, con el objetivo de reunir donaciones para las familias afectadas por las intensas lluvias registradas en los últimos días y la crecida del Río Dulce.

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La actividad es organizada por profesoras y profesores de gimnasia de distintos gimnasios y grupos de entrenamiento de la ciudad, quienes impulsaron esta iniciativa solidaria con el acompañamiento y colaboración del municipio.

Durante la jornada se llevará a cabo una clase especial abierta al público, donde distintos profesores brindarán actividades físicas para todos los vecinos que deseen sumarse a esta propuesta que combina actividad y solidaridad.

Como forma de participación, se solicita a quienes asistan colaborar con alimentos no perecederos, ropa, calzado, frazadas u otros elementos, que serán destinados a las familias que actualmente se encuentran atravesando esta situación.