La Justicia pidió datos sobre el vuelo del avión presidencial a EE.UU.

La fiscal Alejandra Mángano investiga una presunta malversación tras la filtración de que la esposa de Manuel Adorni habría viajado en la aeronave oficial.

Hoy 12:38

La fiscalía le pidió a Presidencia que informe el listado de pasajeros de la comitiva que viajó a Estados Unidos. El requerimiento lo hizo Alejandra Mángano, sobre el traslado en el que estuvo la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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La solicitud se llevó adelante de oficio y surgió luego de que comenzaron los rumores sobre la posibilidad de que en el viaje también hayan estado presentes las parejas de otros funcionarios.

De esta manera, la Procuración de Investigaciones Adminstrativas también está pidiendo informes a diferentes dependencias porque está investigando en conjunto los dos delitos: el viaje a Estados Unidos que se investiga por malversación de fondos públicos y el viaje a Punta del Este por enriquecimiento ilícito.

Sergio Rodríguez, fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, explicó en declaraciones radiales cómo avanza el proceso. “Tenemos fijados determinados parámetros cuando el hecho investigado supera un determinado monto económico o cuando el daño que produce ese hecho afecta a gran parte o determinada parte de la población. Esos criterios están regulados por el fiscal nacional de acuerdo a sus atribuciones y están publicados en la página web de la procuraduría. Esos son los criterios son los que nos permiten a nosotros meternos en un caso o cuando el fiscal nos pide colaboración”, precisó a Radio Con Vos.

“En el tema de los viajes, las investigaciones preliminares son reservadas y yo la abro no solo por al parte penal, en la que ya está actuando una colega, sino por una parte administrativa y disciplinario administrativa, porque más allá de la conducta, que puede o no ser delito penal, también puede constituir algún tipo de irregularidad, incompatibildiad o problema con la ley de ética pública, en la que nosotros también tenemos competencia como para participar de las investigaciones”, agregó Rodríguez y aclaró que en este caso, la investigación tiene un objeto amplio, vinculado con estos dos hechos.