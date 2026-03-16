La foto de Gimena Accardi con Seven Kayne que desató rumores de romance

La actriz publicó una imagen junto al cantante y sus fans comenzaron a especular sobre un vínculo entre ambos.

Hoy 13:12

Gimena Accardi mostró en sus redes sociales una foto con Seven Kayne que enloqueció a sus fanáticos en medio de los rumores de romance.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actriz publicó en su perfil de Instagram varias imágenes de esta última semana. Sin embargo, la que se sacó con el rapero fue la que más llamó la atención de sus seguidores.

Cabe recordar que en estos días, Gimena viajó con Seven Kayne a España para participar del Festival de Málaga por TILF, la serie vertical que protagonizaron.

posteos

En la foto editada en tonos blanco y negro aparecen los dos mirándose a los ojos. Esa actitud fue interpretada por sus seguidores como un gesto “romántico” que confirmaría las versiones que indican que mantienen una relación amorosa.

“Por esa foto quisiera saber si andan juntos, son un fuego”, comentó una internauta. “Qué potros”, “Lo bien que comés y no hablo de comida”, “Son divinos”, “Se te ve feliz” y “Los re banco juntos”, fueron otras de las reacciones que circularon.

Además de estas sospechas, la semana pasada la periodista Fernanda Iglesias se encargó de asegurar al aire de Puro Show (eltrece) que el vínculo entre Gimena y Seven se trata de un “romance confirmado”.