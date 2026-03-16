Dictaron 23 años de prisión para el joven que mató a Kim Gómez en La Plata

Un jurado popular ya lo había declarado culpable por el crimen de la nena de 7 años. Este lunes se conoció la condena.

Hoy 13:15

El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Plata condenó a 23 años y 4 meses de prisión al joven que mató a Kim Gómez (7) durante un robo ocurrido en La Plata.

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Los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro dieron por probado que el joven tuvo responsabilidad penal en el hecho ocurrido el 25 de febrero de 2025.

Si bien el 4 de marzo ya había sido encontrado culpable del hecho, hoy el tribunal dio a conocer la pena para el joven.

Tobías Godoy, que tiene 18 años, fue considerado como coautor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo.