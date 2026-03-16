Independiente juega su último partido como local buscando sellar su clasificación a playoffs

El elenco santiagueño recibe esta noche a Villa San Martín de Chaco desde las 22.

Hoy 15:26

La fase regular de la La Liga Argentina de Básquet entra en su etapa decisiva y la definición en la Conferencia Norte sigue abierta. En ese contexto, Independiente BBC se ubica en la 12° posición y buscará defender ese lugar este lunes cuando reciba a Villa San Martín, con la posibilidad concreta de asegurar su clasificación a la reclasificación.

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El encuentro se disputará desde las 22 en el estadio Estadio Israel Parnás.

Los Diablos Azules atraviesan un buen momento tras conseguir dos triunfos consecutivos ante Huracán Las Heras y Colón de Santa Fe.

Con el plantel completo, el equipo mostró mejoras en su funcionamiento con la conducción de Aliende y Lugli, además de buenas actuaciones ofensivas de Morera y Julien. También se destacaron Amicucci y Rivero, quienes llegaron a marcar partidos de 20 puntos en la pintura.

Un rival exigente

Por su parte, el conjunto chaqueño llega con buenos resultados, tras ganar tres de sus últimos cuatro partidos y cerrar su gira luego de jugar en La Rioja. Actualmente se ubica séptimo, con 15 victorias en 28 presentaciones.

En Villa San Martín se destacan sus internos Centeno y Simondi, ambos con un promedio de 13,4 puntos por partido, además del juego perimetral de Favio Vieta y Facundo Gago, aspectos que Independiente deberá controlar.

Entradas y colecta solidaria

El partido contará con el arbitraje de Alberto Ponzo y Ezequiel Macías. Las entradas tendrán un valor de $8.000 para las populares y $10.000 para las plateas.

Además, durante la jornada se realizará una colecta solidaria para ayudar a las familias afectadas por las inundaciones provocadas por el desborde del Río Dulce.

Se recibirán donaciones de:

Ropa

Calzado

Frazadas

Leche

Alimentos no perecederos

De esta manera, además de un partido clave en lo deportivo, la jornada también tendrá un fuerte componente solidario en Santiago del Estero.