En vivo: Independiente juega su último partido como local buscando sellar su clasificación a playoffs

El elenco santiagueño recibe esta noche a Villa San Martín de Chaco desde las 22.

Hoy 20:16

La fase regular de la La Liga Argentina de Básquet entra en su etapa decisiva y la definición en la Conferencia Norte sigue abierta. En ese contexto, Independiente BBC se ubica en la 12° posición y buscará defender ese lugar este lunes cuando reciba a Villa San Martín, con la posibilidad concreta de asegurar su clasificación a la reclasificación.

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