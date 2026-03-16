Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 MAR 2026 | 28º
X
Somos Deporte

En vivo: Independiente juega su último partido como local buscando sellar su clasificación a playoffs

El elenco santiagueño recibe esta noche a Villa San Martín de Chaco desde las 22.

Hoy 20:16

La fase regular de la La Liga Argentina de Básquet entra en su etapa decisiva y la definición en la Conferencia Norte sigue abierta. En ese contexto, Independiente BBC se ubica en la 12° posición y buscará defender ese lugar este lunes cuando reciba a Villa San Martín, con la posibilidad concreta de asegurar su clasificación a la reclasificación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Independiente BBC Liga Argentina de Básquet

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Otra vez el B° Sarmiento: gran despliegue de la policía Federal en operativo antidrogas
  2. 2. Se viene un “mini descanso” de cuatro días: cuándo serán los feriados y por qué
  3. 3. Clodomira: acuchilló siete veces a su ex cuando fue a buscar a su hijo de un año
  4. 4. Violento choque entre un colectivo y una motocicleta dejó un herido en La Banda
  5. 5. Menstruación y vida cotidiana: cómo influye el ciclo en el ánimo y las actividades diarias
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT