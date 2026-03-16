Sergio “Chiquito” Romero anunció su retiro del fútbol y comenzará su carrera como entrenador

El histórico arquero de la Selección Argentina decidió poner fin a su trayectoria profesional a los 39 años por cuestiones familiares y ya proyecta su futuro como DT.

Hoy 16:20

El arquero argentino Sergio Romero anunció su retiro del fútbol profesional a los 39 años. La decisión, según trascendió, responde a cuestiones familiares, pese a haber recibido algunas ofertas para continuar su carrera.

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Alejado de las canchas desde diciembre, el exguardameta decidió iniciar una nueva etapa como entrenador, un camino para el cual ya se venía preparando tras obtener su título en 2023.

Un final lejos de Racing y tras su último paso por Argentinos

Romero soñaba con un posible regreso a Racing Club, la institución donde se formó, aunque la relación quedó dañada tras su paso por Boca Juniors y algunas declaraciones realizadas durante su presentación en La Bombonera.

Su última experiencia fue en Argentinos Juniors, donde tuvo un breve paso tras quedar libre de Boca. En el Xeneize había perdido terreno tras la llegada de Agustín Marchesín y también por un conflicto con un plateísta luego de un Superclásico en septiembre de 2024.

Su etapa en Boca tuvo momentos destacados, como sus actuaciones en la Copa Libertadores 2023, donde fue clave en definiciones por penales, aunque también estuvo marcada por lesiones y altibajos futbolísticos.

Una carrera marcada por la Selección Argentina

Uno de los capítulos más importantes de su trayectoria fue su largo ciclo en la Selección Argentina de fútbol, donde dejó una huella imborrable.

Romero fue campeón del Mundial Sub 20 en 2007 y ganó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. En la selección mayor, disputó 96 partidos y se mantiene como el arquero con más presencias en la historia del combinado nacional.

Además, fue subcampeón del mundo en el Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 y finalista de la Copa América 2015 y Copa América Centenario 2016.

Su recorrido por Europa

Su carrera en el exterior incluyó pasos por clubes importantes como AZ Alkmaar, AS Monaco, UC Sampdoria, Manchester United y Venezia FC. Durante su etapa en Inglaterra incluso conquistó la UEFA Europa League.

A lo largo de su trayectoria fue dirigido por entrenadores de renombre como Louis van Gaal, José Mourinho, Gerardo Martino y Alejandro Sabella, experiencias que, según él mismo contó, le aportaron herramientas para su futuro como DT.

Un nuevo desafío como entrenador

Romero ya había anticipado meses atrás su deseo de comenzar esta nueva etapa si no encontraba club: “Estoy preparado para cruzar la línea y empezar una carrera que seguramente será hermosa”.

También dejó en claro cuál podría ser su filosofía de trabajo, inspirada en las ideas de César Luis Menotti: “El fútbol son momentos, nombres y amoldarse al plantel que te toca”.

De esta manera, “Chiquito” le pone punto final a una extensa carrera de casi dos décadas y comienza a escribir un nuevo capítulo dentro del fútbol, esta vez desde el banco de suplentes.